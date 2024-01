Ufficiale Sampdoria, ecco una nuova punta per Pirlo: dal Sassuolo arriva Alvarez

L'allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo potrà contare su un nuovo attaccante per la seconda parte di stagione. Come reso noto dalla Lega B nell'apposito sezione dedicata al calciomercato il club blucerchiato ha infatti prelevato in prestito dal Sassuolo Agustin Alvarez Martinez, uruguayano classe 2001 che in questa stagione non è mai stato utilizzato dai neroverdi.

Nella passata stagione invece l'attaccante sudamericano aveva collezionato 22 presenze con un gol e un assist con gli emiliani.