Ufficiale Rimini, scelto il nuovo allenatore: sarà D'Alesio, firma un annuale con opzione

vedi letture

Adesso è ufficiale, il Rimini ha un nuovo allenatore: "Il Rimini Football Club comunica di aver affidato a Filippo D’Alesio il ruolo di allenatore della prima squadra. D’Alesio ha firmato un contratto annuale fino al termine della stagione 2025/26 con opzione per l’anno successivo.

Filippo D’Alesio, con un passato da allenatore delle giovanili tra Pescara e Palermo dove era tecnico rispettivamente della Under 17 e della Under 16, in seguito ha collaborato con Nicola Legrottaglie al Pescara in Serie B quindi con Zauri e Auteri in Serie C. D’Alesio in questa stagione ha conseguito il patentino UEFA A a Coverciano, risultando il primo del corso.

A Filippo, che nelle ultime due stagioni ha fatto parte dello staff tecnico del Rimini FC, da tutta la società biancorossa un grande in bocca al lupo per la nuova sfida professionale.

La scelta della guida tecnica della prima squadra è stata oggetto di profonde riflessioni da molto tempo, confermando la nostra ferma intenzione di puntare su una persona che gode della nostra piena fiducia. Come segno di continuità, abbiamo scelto di affidare questo compito ad un professionista che conosce bene il nostro modo di vedere il calcio e che è perfettamente integrato nel progetto avviato due anni fa.

Il nuovo tecnico biancorosso sarà presentato in conferenza stampa nei prossimi giorni".