Inter, finisce il Mondiale di Frattesi: torna in Italia. Le ultime su Pio Esposito e Thuram

vedi letture

L'Inter si prepara al big match previsto domani, lunedì 30 giugno, contro il Fluminense alle 21 italiane. Match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club (in gara unica) e nel quale il tecnico Cristian Chivu potrebbe riavere con sé qualche giocatore rimasto ai box negli ultimi giorni.

Su Marcus Thuram: il francese ha completato ha fatto tutto ciò che era previsto dai medici nerazzurri dopo l’affaticamento muscolare accusato contro il Monterrey ed ora si allena regolarmente, candidandosi così per una maglia da titolare domani.

Secondo quanto riporta Sportmediaset però, chi ha già finito il Mondiale è Davide Frattesi. Il centrocampista ha avuto un confronto con Chivu e si è deciso per il rientro anticipato in Italia. Dopo Pavard, Bisseck, Zielinski e Calhanoglu dunque, ecco un altro giocatore dell'Inter che chiude prematuramente il torneo statunitense.

Per quanto riguarda Pio Esposito infine: il giovane attaccante dagli esami strumentali non ha riportato lesioni, si tratta per lui solo di un affaticamento muscolare. La sua presenza resta in forte dubbio, ma non è da escludere una convocazione almeno per la panchina.