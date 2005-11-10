Sampdoria, esonero in arrivo per Corradi. Giampaolo in pole per sostituirlo

L'avventura di Bernardo Corradi sulla panchina della Sampdoria è arrivata al capolinea. Fatale la sconfitta di ieri contro l'Arezzo. È in arrivo l'esonero per l'allenatore, che ha lasciato il centro sportivo blucerchiato verso le 19.00, preceduto dal vice Massimo Mutarelli, dal collaboratore tecnico Stefano Fiore, dal preparatore dei portieri Raffaele Clemente e dal ds Branco

Giampaolo il sostituto, pronto un biennale

Per sostituire Bernardo Corradi in panchina, la Sampdoria ha intensificato i contatti con Marco Giampaolo, per il quale è pronto un contratto biennale.

La sua seconda panchina stagionale

Per Giampaolo, l'eventuale approdo alla Samp, sarebbe un ritorno, perché ha già allenato la squadra dal 2016 al 2019, ma sarebbe anche la sua seconda avventura stagionale su una panchina di Serie B. È stato infatti tecnico della Cremonese, ma sul suo operato hanno pesato le sconfitte contro Empoli e Modena, che hanno fatto propendere i grigiorossi per l'esonero.