Sampdoria, Fredberg: "D'Angelo allenatore di esperienza. E sul viaggio a Singapore..."

Presente nella conferenza stampa di presentazione di Luca D'Angelo anche Jesper Fredberg. Il CEO dell'area football della Sampdoria ha dichiarato: "Siamo qua perché c'è stato un cambio di staff tecnico. Nella giornata di lunedì abbiamo salutato Corradi e il suo staff. Quest'estate la decisione di prendere Corradi e il suo staff è nata dai colloqui fatti con lui e ci sembrava la persona più adatta per lanciare il progetto estivo. Chiaramente non siamo riusciti a raggiungere quel potenziale a causa anche degli infortuni. A partire da Mantova le performance sono peggiorate e dopo la partita con l'Arezzo ci siamo seduti e per prendere la decisione giusta. Chiaramente non abbiamo raggiunto gli obiettivi che volevamo raggiungere quest'estate. Non è stato solo un errore dell'allenatore ma anche nostro e ne prendiamo atto e lo vogliamo correggere. Quando devi salutare dei colleghi in uno staff tecnico è importante trovare qualcuno che porti energia. Diamo il benvenuto a D'Angelo che ha esperienza di categoria e conosce i giocatori. Abbiamo grandi aspettative ma sappiamo che ci vuole tempo e rispettiamo il fatto che il mister non ha avuto molto tempo per preparare la partita contro il Sudtirol".

Qual è stata la ragione che vi ha portato a D'Angelo?

"La ragione per la scelta di D'Angelo è stata l'esperienza ma per noi era importante che dopo la partita contro l'Arezzo volevamo discutere per prendere la decisione più corretta. Per questo la decisione non è stata delle più rapide. Volevamo farlo in maniera più rapida ma volevamo scegliere la persona giusta".

La decisione di Corradi come è arrivata?

"La decisione di Corradi è stata presa perché abbiamo avuto buoni colloqui e si pensava fosse la persona giusta in quel momento. Ad oggi quella scelta non si è rivelata corretta e la responsabilità è nostra. D'Angelo è stato scelto perché in questa situazione serve esperienza, conosce bene i giocatori, conosce bene il campionato e pensiamo che possa tirare fuori il meglio dai ragazzi".

La figura di Lombardo?

"Siamo molto contenti di avere Lombardo qua. E' importante avere continuità e lui la porta nello staff tecnico".

Dopo Donati come mai avete puntato su un altro tecnico con poca esperienza?

"Per la scelta di Donati non sono stato coinvolto, per Corradi sì".

Giampaolo e D'Angelo non sono due allenatori molto simili.

"Non troveremo per me due allenatori che sono completamente uguali. Era importante trovare qualcuno che facesse esprimere al meglio. Abbiamo una buona squadra ma le performance non sono delle migliori".

TMW - La squadra sta sottoperformando o sono state sopravvalutate alcune scelte in estate?

"Voglio dire che anche noi vediamo quello che vedete voi. Alcuni giocatori non stanno performando come avremmo voluto ma la responsabilità è di tutti. Noi dobbiamo creare l'ambiente giusto, ci sono giocatori che a livello individuale stanno soffrendo e noi dobbiamo fare il massimo per aiutarli. Per questo motivo dobbiamo aiutarli a tornare al loro livello".

Eravate a Singapore il giorno della gara contro l'Avellino. Non una delle scelte migliori.

"Eravamo a Singapore come CdA per fare delle riunioni. Io sono stato assente solo ad una partita in tutto il periodo che sono alla Sampdoria e ho due direttori che sono presenti il più possibile. C'è da dire che abbiamo una proprietà estera e ci si deve anche incontrare di persona. Non credo che la mia presenza avrebbe portato un altro risultato".