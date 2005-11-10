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Sampdoria, retroscena per la panchina: Fredberg ha valutato "l'azzardo" Geraerts

Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 12:34Serie B
05.11.2026 12:34Serie B
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Un profilo, quello dell'ex Stade Reims, senza esperienza nel calcio italiano, che non ha potuto poi niente con D'Angelo, tecnico scelto
FotoTUTTOmercatoWEB

La strada è ancora in salita, ma dall'arrivo di Luca D'Angelo in panchina ha già fatto vedere una Sampdoria cresciuta: un pari, una sconfitta e una vittoria il bottino del nuovo tecnico dal momento del suo insediamento, ma ci sarà a breve la sosta per lavorare ancora di più. Spunta però un retroscena per la panchina, perché il profilo di D'Angelo non era stato l'unico sondato.

Ancora un profilo estero, inesperto per il calcio italiano.

Un'indiscrezione di mercato, quella che rilancia il Secolo XIX-Genova, che parla anche di un profilo mai emerso prima di ora, quello di Karel Geraerts, allenatore belga ex Stade Reims: nome graditissimo a Jesper Fredberg, era nella lista dei possibili trainer per il post Bernardo Corradi, ma alla fine la scelta è ricaduta su Luca D'Angelo, che, lo ricordiamo, è il primo tecnico con esperienza in categoria della gestione dell'attuale CEO blucerchiato, che si era mosso in prima persona per la scelta riguardante la panchina.

Un azzardo, l'ennesimo.

Il buon senso ha forse frenato il tutto, visto che le passate stagioni dovrebbero aver insegnato qualcosa. In un momento estremamente critico, affidarsi a un profilo che non ha esperienza in categoria e nel calcio italiano avrebbe potuto rappresentare la definitiva pietra tombale del tutto, e di questo probabilmente - stavolta - se ne sono accorti in tempo.

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