Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Federclubs contro Fredberg: "Il tuo gioiello è Verhagen". Chi è il truffatore citato dai tifosi

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:34Serie B
13.11.2026 14:34Serie B
Fonti preferite
Nel 2019 l'attuale dirigente della Sampdoria portò al Viborg un presunto attaccante che si scoprì essere un truffatore e venne anche arrestato. Mentre il danese "ha uno stipendio milionario"
FotoTUTTOmercatoWEB

Continua la 'guerra' della tifoseria della Sampdoria nei confronti del CEO Jasper Fredberg. L'ultima stoccata al dirigente arriva dalla Federclubs, l'associazione che riunisce tutti i club di tifosi blucerchiati, che sui propri canali social ha ricordato uno dei 'grandi successi' del danese risalente ai tempi del Viborg quando portò in rosa un certo Bernio Verhagen, presentato come giocatore offensivo talentuoso e duttile, che poi si rivelò un truffatore venendo anche arrestato. Un post in due lingue: in italiano ovviamente e in inglese "per dirigenti pigri nei corsi di lingue"

JESPER FREDBERG, IL TUO GIOIELLO È BERNIO VERHAGEN

Se il titolo non vi dice molto, non preoccupatevi: Veraghen è uno sconosciuto per molti. Andiamo con ordine: nel 2019 Fredberg è direttore sportivo in Danimarca, nel VIBORG FF. Il 5 novembre di quell’anno presenta un calciatore a sorpresa, Bernio Verhagen, con queste parole: “siamo felici di essere riusciti a raggiungere un accordo con Jordan, un giocatore molto veloce e aggressivo, che si integrerà bene nella nostra squadra e che può ricoprire tutte e tre le posizioni offensive previste dal nostro sistema di gioco. Siamo davvero impazienti di iniziare a lavorare con lui.”

Sembrava l’inizio di una bellissima avventura: un giovane DS a caccia di talenti trova un talentuoso straniero su cui puntare. Peccato che Verhagen non fosse un calciatore professionista, ma un impostore: aveva già truffato un paio di società millantando il coinvolgimento di agenzie di primo ordine e strappando contratti in giro per il mondo, dalla Moldavia al Sud Africa al Cile, per poi essere rapidamente scoperto e rispedito al mittente.

Per Verhagen il Viborg segnò il capolinea, venne arrestato per vari reati e di lui si persero le tracce. Fredberg oggi è il CEO area sportiva della Sampdoria, con stipendio milionario, punta forte su allenatori esordienti e grazie al suo fiuto e agli algoritmi continua a scoprire talenti del calibro di Narro e Coucke.

Articoli correlati

Immagine news 1
Sampdoria, retroscena per la panchina: Fredberg ha valutato "l'azzardo" Geraerts
Immagine news 2
Ingaggio da top e bonus per la A, il contratto principesco di Fredberg alla Sampdoria
Immagine news 3
Letame e striscione offensivo fuori dalla casa di Fredberg: la Sampdoria condanna il gesto

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
15:18 Serie B
Cesena, il rinnovo di Shpendi non arriva ancora. Possibile soluzione 'alla Sensi' a gennaio
Immagine news 2
14:34 Serie B
Federclubs contro Fredberg: "Il tuo gioiello è Verhagen". Chi è il truffatore citato dai tifosi
Immagine news 3
14:19 Serie B
D'Agostino: "Nuovo Partenio indispensabile. Vogliamo dare all'Avellino un futuro"
Immagine news 4
14:11 Serie B
Arezzo, le condizioni di Chierico dopo l'incidente di Carrara: servirà pazienza
Immagine news 5
13:04 Serie BTMW
TMWPalermo, Peda esalta Inzaghi: "Non ho mai conosciuto una persona con la sua fame di vittorie"
Immagine news 6
12:19 Serie B
Serie B fabbrica azzurra: 20 dei 31 convocati da Mancini hanno giocato nel campionato cadetto
Immagine news 7
11:19 Serie B
Cesena, Pagano si racconta: "Voglio tornare in Serie A e spero di riuscirci con questa maglia"
Immagine news 8
10:49 Serie B
Sampdoria, Henderson sogna di chiudere la carriera in blucerchiato: pronto il rinnovo
Immagine editoriale di Luca Calamai
Mancini ci ha restituito l'Italia. L'Inter si gode Pio ma rimpiange Frattesi. Cambiaghi diventerà un uomo mercato. Fiorentina e l'autogol Kayode
Primo piano
Immagine top news n.0 Torna in campo Ronaldinho. Il giorno del suo arrivo in Italia in diretta
Immagine top news n.1 Zambo Anguissa, la distanza fra rinnovo e offerta è molta. Va verso l'addio (già a gennaio?)
Immagine top news n.2 Caos FIGC, Galliani rinuncia al ricorso sulla commissione. Entro domani ok alle candidature
Immagine top news n.3 Milan, Cardinale crea una nuova holding: nasce Milan Sports & Entertainment. Yormark CEO
Immagine top news n.4 A volte ritornano: D'Amico ha già preso Lookman all'Atalanta, ora lo vuole alla Roma
Immagine top news n.5 Commisso e i risultati negativi economici e sportivi dei suoi manager Paratici e Ferrari
Immagine top news n.6 Cardinale e un problema da risolvere in tutti i modi. Anche spendendo 130 milioni
Immagine top news n.7 De Bruyne rappresenta proprio il tipo di operazione che il Napoli non dovrà più ripetere
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Osmajic e Varela saranno i 9 più cercati della Serie A a gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Mauricio Pochettino è l'allenatore giusto per il Manchester United
Immagine news podcast n.2 Inter, dopo Ausilio cambia tutto: come lavorerà la nuova dirigenza sul mercato
Immagine news podcast n.3 Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.4 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni sull’Italia: “Colpito dalla reazione dopo l’inizio. Frattesi sembra il primo Barella”
Immagine news Altre Notizie n.2 Schwoch: "Napoli, ora serve un attaccante e ringiovanire la rosa"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, quale le priorità del mercato di Manna secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine box news Serie A Felice Evacuo su D'Aversa: "È l'uomo giusto per il Sassuolo, dovrà sistemare la difesa"
Immagine box news Serie A Bonanni sull’Italia: “Colpito dalla reazione dopo l’inizio. Frattesi sembra il primo Barella”
Immagine box news Serie A Gennaro Gattuso, arrivato con uno stipendio da medio piccola. E ora vicino al rinnovo
Immagine box news Serie A Parma, rinnovo per Drobnic: firma fino al 2030 per il difensore rivelazione sloveno
Immagine box news Serie A Frosinone, Bracaglia: "Seguiamo Alvini fino alla morte, l'obiettivo resta la salvezza"
Immagine box news Serie A L'Italia batte la Francia, Rambaudi: "La condizione fisica ha fatto la differenza. E su Frattesi..."
Serie B
Immagine box news Serie B Cesena, il rinnovo di Shpendi non arriva ancora. Possibile soluzione 'alla Sensi' a gennaio
Immagine box news Serie B Federclubs contro Fredberg: "Il tuo gioiello è Verhagen". Chi è il truffatore citato dai tifosi
Immagine box news Serie B D'Agostino: "Nuovo Partenio indispensabile. Vogliamo dare all'Avellino un futuro"
Immagine box news Serie B Arezzo, le condizioni di Chierico dopo l'incidente di Carrara: servirà pazienza
Immagine box news Serie B Palermo, Peda esalta Inzaghi: "Non ho mai conosciuto una persona con la sua fame di vittorie"
Immagine box news Serie B Serie B fabbrica azzurra: 20 dei 31 convocati da Mancini hanno giocato nel campionato cadetto
Serie C
Immagine box news Serie C Ricchiuti sul ritorno di Ronaldinho: "Fuoriclasse assoluto, può fare ancora la differenza"
Immagine box news Serie C Torna in campo Ronaldinho. Il giorno del suo arrivo in Italia in diretta
Immagine box news Serie C Ronaldinho è arrivato in Italia: accolto da Ignazio Cipriani all'areporto di Forlì
Immagine box news Serie C Dopo l'addio alla Folgore arriva quello al calcio: Sarr appende i guantoni al chiodo
Immagine box news Serie C Perugia, il club ribadisce la continuità del progetto: "Le prossime scadenze federali saranno rispettate"
Immagine box news Serie C Dammi il 5! Il meglio del turno di Serie C da seguire in cinque grandi confronti
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Francia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Francia, Azzurri a caccia del primo posto
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Como Women, l'australiana Chidiac nominata per il FIFPRO Merit Award 2026
Immagine box news Calcio femminile Italia femminile, svelato il calendario della Nations League: debutto il 2 marzo in Danimarca
Immagine box news Calcio femminile Il 6-0 certifica un malessere. La rivoluzione in casa Juve Women non prende quota
Immagine box news Calcio femminile Women's Champions League, il big match Barcellona-Arsenal finisce 1-1. Vince il Benfica
Immagine box news Calcio femminile Guerrero incoraggia la Juve Women: "In Champions vogliamo competere, ma ora testa all'Inter"
Immagine box news Calcio femminile Il Lione annienta la Juve Women per 0-6. Salvai: "È un risultato pesante e difficile da accettare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo e il “Metodo Orsato”: i benefici superano gli errori?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
13 novembre 2017, l'Italia è fuori dal Mondiale di Russia 2018. Non sarà l'ultimo
Immagine box news Fantacalcio Da Varela a Thuram, i migliori attaccanti al Fantacalcio dopo 11 giornate
Sportissimo
Newsticker
11:51 Nasce Milan Sports & Entertainment, l’annuncio di RedBird Capital Partners
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan