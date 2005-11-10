Federclubs contro Fredberg: "Il tuo gioiello è Verhagen". Chi è il truffatore citato dai tifosi

Continua la 'guerra' della tifoseria della Sampdoria nei confronti del CEO Jasper Fredberg. L'ultima stoccata al dirigente arriva dalla Federclubs, l'associazione che riunisce tutti i club di tifosi blucerchiati, che sui propri canali social ha ricordato uno dei 'grandi successi' del danese risalente ai tempi del Viborg quando portò in rosa un certo Bernio Verhagen, presentato come giocatore offensivo talentuoso e duttile, che poi si rivelò un truffatore venendo anche arrestato. Un post in due lingue: in italiano ovviamente e in inglese "per dirigenti pigri nei corsi di lingue"

JESPER FREDBERG, IL TUO GIOIELLO È BERNIO VERHAGEN

Se il titolo non vi dice molto, non preoccupatevi: Veraghen è uno sconosciuto per molti. Andiamo con ordine: nel 2019 Fredberg è direttore sportivo in Danimarca, nel VIBORG FF. Il 5 novembre di quell’anno presenta un calciatore a sorpresa, Bernio Verhagen, con queste parole: “siamo felici di essere riusciti a raggiungere un accordo con Jordan, un giocatore molto veloce e aggressivo, che si integrerà bene nella nostra squadra e che può ricoprire tutte e tre le posizioni offensive previste dal nostro sistema di gioco. Siamo davvero impazienti di iniziare a lavorare con lui.”

Sembrava l’inizio di una bellissima avventura: un giovane DS a caccia di talenti trova un talentuoso straniero su cui puntare. Peccato che Verhagen non fosse un calciatore professionista, ma un impostore: aveva già truffato un paio di società millantando il coinvolgimento di agenzie di primo ordine e strappando contratti in giro per il mondo, dalla Moldavia al Sud Africa al Cile, per poi essere rapidamente scoperto e rispedito al mittente.

Per Verhagen il Viborg segnò il capolinea, venne arrestato per vari reati e di lui si persero le tracce. Fredberg oggi è il CEO area sportiva della Sampdoria, con stipendio milionario, punta forte su allenatori esordienti e grazie al suo fiuto e agli algoritmi continua a scoprire talenti del calibro di Narro e Coucke.