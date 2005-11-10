Ingaggio da top e bonus per la A, il contratto principesco di Fredberg alla Sampdoria

Il CEO Sport della Sampdoria Jesper Fredberg è ormai da tempo al centro delle critiche della tifoseria blucerchiata che lo considera uno dei responsabili delle ultime annate disastrose della squadra e non ha mai mancato di ribadirlo nel corso di questi anni con l’episodio più recente che ha portato alcuni individui a scaricare davanti alla casa del danese un carico di letame affiggendo uno striscione che recitava: “Fredberg: Buon appetito, uomo di m***a”.

Stipendio da top per il dirigente

L’ultima rivelazione, riportata da Il Secolo XIX, sullo stipendio di Fredberg potrebbe riaccendere le polemiche e le critiche nei suoi confronti. Il CEO infatti percepisce 1,2 milioni di euro a stagione, un ingaggio che il quotidiano ligure sottolinea sia da “top team di Serie A” . Il contratto è in scadenza a fine stagione, ma con il rinnovo automatico che scatterà in caso di salvezza. Inoltre il danese ha la “Clausola C”, in caso di retrocessione il contratto si intende sciolto. In caso di esonero però, Tey e Walker gli dovranno pagare, a titolo di penale, tutto l’ingaggio fino al 2028.

I bonus nel contratto

Fredberg inoltre ha un contratto da dirigente d’industria normato dal CCN e non con la parte sportiva della Sampdoria, per questo il suo ingaggio non pesa nella tabella degli emolumenti pubblicata dalla Lega B. In questo contratto è presente inoltre un ricco bonus in caso di Serie A, pari a 600mila euro.