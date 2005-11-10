Letame e striscione offensivo fuori dalla casa di Fredberg: la Sampdoria condanna il gesto

Clima sempre più teso in casa Sampdoria, con la squadra, per altro rimaneggiata, prossima alla sfida contro la Virtus Entella, in programma domani alle ore 19.30 al 'Ferraris'. Nella notte da poco trascorsa, ignoti hanno lasciato fuori dalla casa del CEO Jesper Fredberg un notevole quantitativo di letame, accompagnato da uno striscione dai contenuti offensivi: immediatamente accusata di ciò parte della tifoseria, che ormai da tempo è in aperta contestazione alla proprietà.

Il club ha ovviamente voluto condannare questo blitz notturno, attraverso la nota che di seguito riportiamo:

"L’U.C. Sampdoria condanna fermamente e inequivocabilmente gli atti compiuti da alcuni individui che hanno costituito una grave e inaccettabile violazione della privacy del nostro CEO Sports, Jesper Fredberg, e dei suoi familiari.

Il club non tollera e non intende tollerare attacchi personali e diretti nei confronti di alcuno dei propri tesserati e dipendenti, compresi i componenti dell’alta dirigenza. Si tratta di comportamenti inaccettabili e deplorevoli.

Il club è pienamente consapevole che i risultati ottenuti finora siano ben al di sotto delle aspettative e degli standard che la storia e il prestigio dell’U.C. Sampdoria impongono. Le critiche costruttive e le manifestazioni di dissenso pacifiche sono legittime e comprensibili, purché si svolgano nel rispetto delle persone e dei principi di civiltà. Quanto accaduto questa mattina, tuttavia, rappresenta un inaccettabile superamento di ogni limite.

Comprendiamo la delusione e la frustrazione dei nostri tifosi per i risultati e le prestazioni fin qui offerte e ne condividiamo la volontà di vedere la squadra invertire al più presto la rotta. È proprio questo, oggi, il nostro unico obiettivo: lavorare con determinazione per cambiare rapidamente il corso della stagione e riportare la Sampdoria ai livelli che le competono".