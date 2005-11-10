Sampdoria, Insigne in dubbio per l'Arezzo: Corradi si affida ai suoi uomini chiave

La Sampdoria si prepara alla sfida con l'Arezzo in un clima di forte pressione, con la squadra chiamata a reagire per evitare un'altra contestazione. Il principale punto di riferimento offensivo resta Lorenzo Insigne, anche se le sue condizioni sono da valutare: dopo la stanchezza accusata nei giorni scorsi, lo staff gli ha concesso un lavoro personalizzato. L'ottimismo per la sua presenza dal primo minuto resta, ma la decisione arriverà dopo la rifinitura.

Begic è l'alternativa, attacco da rilanciare

In caso di forfait di Insigne, Corradi potrebbe affidarsi a Begic, in crescita dopo un avvio complicato e reduce dal gol decisivo contro il Catanzaro e da un assist con la Slovenia. In attacco dovrebbero completare il tridente Lauritsen e Verscharen. Il norvegese ha già servito due assist in campionato, ma cerca ancora il primo gol, mentre Verscharen potrebbe tornare nel suo ruolo naturale di ala con il rientro di Abildgaard a centrocampo.

Ravanelli chiamato a dare solidità

Il ritorno di Abildgaard permetterebbe anche di ridisegnare gli equilibri in mezzo al campo. Corradi potrebbe inoltre concedere più spazio a Depaoli, mentre Oliver resta una pedina importante per intensità e fisicità. In difesa, infine, riflettori su Ravanelli, atteso dal primo minuto e chiamato a dare risposte dopo le recenti difficoltà del reparto arretrato. Lo riporta Il Secolo XIX