Serie B, Bari-Carrarese: scontro pesante al San Nicola
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Sarà sfida dalle tante sfaccettature quella tra Bari e Carrarese. Tra poche ore, al San Nicola, i Galletti proveranno a scrollarsi di dosso una posizione di classifica pericolosissima, mentre i toscani cercheranno di avvicinare le squadre in corsa per i playoff.
COME ARRIVA IL BARI - Ci sarà spazio per Dickmann nel classico 3-4-2-1 di Longo: dentro nella linea dei trequartisti Esteves assieme al confermatissimo Rao, dietro a Moncini. In mediana spazio a Maggiore.
COME ARRIVA LA CARRARESE - Ci saranno Abiuso e Torregrossa in attacco, assieme ad Hasa pronto ad ispirarli. In regia spazio a Zuelli, mentre guiderà i tre di difesa il solito Imperiale.
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