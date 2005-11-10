TMW Summerville ha già svolto le visite mediche: nelle prossime ore si unirà all'Al Hilal

Crysencio Summerville viaggia spedito verso l'Arabia Saudita: niente Roma, ha già svolto le visite mediche e presto si unirà all'Al Hilal.

Continuano ad arrivare novità sull'affare che riguarda Crysencio Summerville. Dopo aver raccontato del definitivo sorpasso dell'Al Hilal sulla Roma, secondo quanto raccolto da TMW, l'esterno olandese del West Ham avrebbe addirittura già svolto le visite mediche per il suo trasferimento in Arabia Saudita. Un dettaglio non di poco conto, soprattutto perché escluderebbe definitivamente i giallorossi dalla corsa all'ex Feyenoord.

Le cifre dell'operazione

Gli Hammers incasseranno circa 55 milioni di sterline più 10 di bonus, quindi circa 64,5 milioni di euro più 11,7 di bonus. La Roma non si è mai spinta così tanto, ma il calciatore ha riflettuto fino alla fine se dire sì a un club che milita in un campionato meno competitivo rispetto alla Serie A. Summerville è atteso al centro sportivo della società nelle prossime ore.