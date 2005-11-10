Ufficiale Como Women, colpo in attacco: arriva Ginevra Moretti dalla Juventus

Il Como Women si rinforza in attacco con Ginevra Moretti. La classe 2005 arriva dalla Juventus in prestito fino al 2028.

Nuovo innesto offensivo per il Como Women, che ha ufficializzato l'arrivo di Ginevra Moretti. L'attaccante classe 2005 si trasferisce dalla Juventus con la formula del prestito e sarà a disposizione della squadra fino al 30 giugno 2028.

Como Women, ufficiale Ginevra Moretti: arriva in prestito dalla Juventus

F.C. Como Women è lieta di annunciare l'acquisizione a titolo temporaneo dalla Juventus delle prestazioni sportive di Ginevra Moretti, attaccante italiana classe 2005, fino al 30 giugno 2028.

Nata a Pontremoli il 6 ottobre 2005, Moretti arriva al Como Women dopo un percorso di crescita che l'ha vista affermarsi nei settori giovanili di Spezia e Juventus, prima di misurarsi in Serie A Women.

Appassionata di calcio fin da bambina, seguendo le orme del padre e del fratello, Moretti ha mosso i primi passi nel Magra Azzurri prima di approdare, a dieci anni, al settore giovanile dello Spezia. Con il club ligure ha completato tutta la trafila giovanile, distinguendosi come uno dei principali talenti della società: nel giugno 2019, con la maglia dell'Under 15 dello Spezia, si è affermata come migliore marcatrice del Torneo Città di Arenzano.

Notata dagli osservatori della Juventus nell'estate del 2020, a soli 14 anni, è entrata a far parte del settore giovanile bianconero, venendo inserita già a 15 anni nella rosa della Primavera. Nelle stagioni successive ha contribuito al percorso della Juventus Primavera fino a raggiungere tre finali Scudetto consecutive, laureandosi nel 2023 capocannoniera del Campionato Primavera con 24 reti. Il 22 luglio 2024 è stata ceduta in prestito al Napoli, in Serie A Women, dove ha trovato continuità di impiego nel corso della stagione 2024/25, mettendosi in luce nel massimo campionato italiano, prima di fare ritorno alla Juventus.

Moretti vanta anche esperienze con le rappresentative giovanili azzurre: convocata per la prima volta nel 2021 con la Nazionale Under-17, ha esordito segnando subito una rete nelle qualificazioni al Campionato Europeo 2022, mettendo inoltre a segno una doppietta in un'amichevole contro l'Estonia.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Fin dal primo momento ho creduto nel progetto del Como Women, una società di cui avevo sempre sentito parlare molto bene e che considero un ambiente ideale per continuare a crescere, sia come persona sia come calciatrice”.

Benvenuta al Como Women, Ginevra!