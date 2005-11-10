Ufficiale Simonelli firma il suo primo contratto pro. Si è legato all'AlbinoLeffe fino al 2029

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'AlbinoLeffe comunica "che il calciatore Thomas Simonelli, centrocampista classe 2009, ha sottoscritto il primo contratto da professionista, legandosi al club seriano sino al 30 giugno 2029.

Nativo di Bergamo, il giovane centrocampista - fulgido prodotto del Settore Giovanile bluceleste nel quale milita sin dalla categoria pulcini - ha già debuttato in Prima Squadra nel corso della scorsa annata agonistica, esordendo tra i professionisti (ancora 16enne) lo scorso 15 febbraio 2026 nella partita AlbinoLeffe - Arzignano Valchiampo 2-0 (27esima giornata della Serie C Sky Wifi 2025/26). Tra i grandi protagonisti anche della storica cavalcata che - sempre nella stagione appena andata in archivio - ha proiettato l'Under 19 orobica nel campionato di Primavera 1, Simonelli ha già collezionato 6 presenze (con 1 assist) in terza serie, riuscendo a ritagliarsi, nella fase finale della scorsa annata, uno spazio significativo nella mediana seriana".

Hanno poi fatto seguito, sempre ai canali ufficiali del club, le sue prime parole dopo la firma: "Aver firmato il primo contratto da pro con l'AlbinoLeffe, club con cui sono cresciuto e al quale sono grato, mi riempie il cuore di gioia. Ringrazio la società, così come la mia famiglia, da sempre e per sempre al mio fianco, gli amici e tutte le persone che mi sono vicine. Obiettivi? Se l'anno scorso i playoff ci sono sfuggiti proprio all'ultimo, quest'anno faremo di tutto per non farceli scappare. Personalmente, il desiderio è quello di esprimermi sempre al massimo del potenziale: se proprio dovessi fissare un target numerico, probabilmente ambirei alla doppia cifra in termini di contribuzioni".