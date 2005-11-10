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Il Como 1907 non si ferma più: dalla Spagna arriva la svedese Freja Siri

Il Como 1907 non si ferma più: dalla Spagna arriva la svedese Freja Siri TUTTOmercatoWEB
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 00:02Calcio femminile

Il Como 1907 Femminile è lieto di annunciare l'ingaggio della centrocampista svedese Freja Siri, con il club che continua la preparazione alla prima storica stagione in Serie A Women.

La carriera della svedese

La centrocampista classe 1998 approda a Como dopo aver concluso la sua esperienza al Madrid CFF in un percorso che l'ha vista vestire le casacche di KIF Örebro, Arna-Bjørnar, Racing Louisville e Real Madrid. Negli anni trascorsi al Real Madrid, Freja Siri ha anche collezionato 10 presenze in Women's Champions League.

Freja Siri ha rappresentato la Svezia a livello giovanile e metterà la sua esperienza a disposizione della coach Selena Mazzantini in vista della nuova stagione.

Le parole di O'Reilly e Siri

Heather O'Reilly, Head of Women's Football del Como 1907 Femminile ha commentato: "Freja è un'eccellente centrocampista che può contare su un'ottima combinazione di presenza fisica ed efficacia nel distribuire il pallone. Con la sua esperienza negli Stati Uniti e in Spagna, sarà pronta per fare bene. Non vedo l'ora di vederla all'opera".

Sul suo arrivo a Como, Freja Siri ha dichiarato: "Sono contentissima di essere qui a Como, farò di tutto per portare la mia esperienza e ciò che ho imparato giocando in Svezia, Norvegia, Stati Uniti e Spagna. Non vedo l'ora di mettermi in gioco e cominciare a lavorare a disposizione della squadra".

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Fonte https://comofootball.com/
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