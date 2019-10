Serie B, i risultati al 45': Empoli ko, il Crotone vola con Simy

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si sono da poco conclusi i primi tempe delle gare delle 15.00 di serie B, valide per il settimo turno del campionato cadetto. Empoli sotto a sorpresa sul campo del Pordenone: i ramarri conducono 2-0 grazie a Burrai e Pobega, con gli azzurri in 10 fin da subito per il rosso diretto a Bandinelli. Il Crotone vince 2-0 grazie alla doppietta di Simy e si porta momentaneamente in testa alla classifica. Bene, anzi, benissimo il Livorno, avanti 3-1 con il Chievo. Cosenza in vantaggio con il Venezia grazie alla rete di Riviere, reti bianche fra Spezia e Benevento.

Cosenza-Venezia 1-0 [21' Riviere]

Crotone-Entella 2-0 [28' Simy, 38' Simy]

Livorno-Chievo 3-1 [5' Marsura (L), 6' Pucciarelli (C), 25' Marras (L), 31' Marsura (L)]

Pordenone-Empoli 2-0 [15' Burrai, 40' Pobega]

Spezia-Benevento 0-0