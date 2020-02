Serie B, la classifica aggiornata: stop Benevento, sale la Salernitana

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Ancora uno stop casalingo per il Benevento che non è andato oltre l'1-1 contro la Salernitana. La squadra di Inzaghi non è riuscita così ad approfittare dei ko di Pordenone e Crotone e sale a 51 punti in classifica, a +16 sulla seconda e +17 sulla terza e la quarta. Sale al quinto posto la Salernitana che raggiunge Salernitana e Perugia.

CLASSIFICA: Benevento 51, Pordenone 35, Crotone 34, Frosinone 34, Salernitana 33, Cittadella 33, Perugia 33, Spezia 31, Entella 31, Chievo 30, Ascoli 30, Pescara 29, Pisa 29, Juve Stabia 28, Venezia 27, Empoli 27, Cremonese 23, Cosenza 20, Trapani 19, Livorno 13.