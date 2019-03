Il Livorno torna alla vittoria e ferma il Benevento: il monday match di Serie B finisce infatti 2-0 in favore dei labronici, a segno con Diamanti e Gonnelli nel primo tempo. Sanniti in dieci a un quarto d'ora dal novantesimo: espulso per somma di ammonizioni Maggio. Con questo risultato il Benevento, che non perdeva dal 9 dicembre contro il Verona, scivola al quarto posto in classifica, meno quattro dal Brescia primo, ma soprattutto superato da Palermo e Pescara (rispetto alle Rondinelle e agli abruzzesi ha però una gara in meno). Il Livorno invece agguanta Venezia e Foggia a 26 punti, al limite della zona playout.

Livorno-Benevento 2-0 (20' Diamanti, 31' Gonnelli)