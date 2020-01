Trapani, sondaggio col Benevento per Gyamfi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport il Trapani avrebbe effettuato un sondaggio con il Benevento per il difensore Bright Gyamfi, classe '96. Il ghanese non rientra nei piani societari del club sannita, come testimoniano le appena due presenze in stagione, e potrebbe andare a rinforzare il club siciliano.