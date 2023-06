ufficiale Ascoli, primo contratto da professionista per il giovane attaccante Alessio Re

Primo contratto da Professionista per l’attaccante bianconero classe 2003 Alessio Re, che ha sottoscritto un accordo triennale. Prodotto del vivaio dell’Ascoli, Re è reduce da una stagione in cui si è diviso fra la prima squadra e la Primavera, selezione quest’ultima in cui ha dato un contributo fattivo in termini realizzativi per la conquista dei playoff. Da poco ventenne, il calciatore ascolano ha esordito in Serie B il 15 gennaio scorso nel match esterno con la Ternana, è stato convocato in quello successivo con la Spal ed è sceso di nuovo in campo il 29 gennaio in Ascoli-Palermo.

Un ottimo prospetto quello di Alessio Re, all’ottava stagione con la maglia del Picchio:

“Il primo contratto da professionista rappresenta senz’altro il coronamento di tanti sacrifici e sottoscriverlo con l’Ascoli è un valore aggiunto perché ho sempre fatto il tifo per questa squadra e perché vesto la maglia bianconera da quando avevo 12-13 anni. In questi giorni dovrò offrire tante cene ai miei amici, ma la prima sarà sicuramente stasera con la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto, a mio padre Marco, che da piccolo mi portava con sé a vedere le partite dell’Ascoli in Tribuna Est”.

Tante le emozioni vissute da Alessio Re nella stagione scorsa:

“E’ stato un anno positivo sotto tutti i punti di vista, sia in Primavera che nella prima esperienza coi grandi. Dai calciatori di prima squadra ho potuto prendere tanti spunti, non solo da un punto di vista tecnico-tattico, ma anche caratteriale; sento di aver imparato tanto. Il culmine è stato l’esordio in Serie B a Terni, ricordo una giornata molto emozionante, non pensavo che sarei stato impiegato in partita, fu tutto veloce e inaspettato. Perdemmo 1-0 e ricordo che sfiorai il gol, sarebbe stato un sogno realizzato. In Primavera ero fuori quota insieme a Palazzino, Franzolini e Ceccarelli, abbiamo dato alla squadra una grande mano a disputare una stagione importante”.