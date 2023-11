ufficiale Bari, nonostante l'infortunio rinnova Maiello. Contratto prolungato fino al 2025

È con un comunicato ufficiale che il Bari "rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento fino al 30 giugno 2025 del rapporto che lega il centrocampista Raffaele Maiello al Club biancorosso.

Arrivato nel gennaio del '22, il centrocampista campano si è da subito rivelato determinante nel ritorno dei biancorossi in Serie B, divenendo un assoluto punto di riferimento del gruppo dentro e fuori dal campo. Dopo 61 presenze in biancorosso, è al momento impegnato nel percorso di recupero dopo l'infortunio al ginocchio del 21 ottobre.

'Raffa' ti aspettiamo presto in campo!".