ufficiale Cagliari, acquistato Travaglini dall'Olbia e lasciato 6 mesi in prestito

Continuano ad arrivare depositi dei contratti effettuati nelle scorse ore. Il difensore Christian Travaglini, classe 2000, lascia l'Olbia a titolo definitivo per il Cagliari ma rimane nel team sardo di Serie C in prestito fino alla conclusione del campionato.