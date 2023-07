ufficiale Pontedera, scambio di portieri col Cesena: arriva Lewis, Siano in Romagna

Pontedera e Cesena hanno messo in atto uno scambio di portieri con lo statunitense Lewis che lascia i bianconeri per approdare in Toscana e Siano, che compie il percorso inverso. Questa la nota del club:

"L'US Città di Pontedera comunica di aver acquisito a titolo temporaneo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Lewis dal Cesena. Classe 2001, nato a New York, il nuovo portiere Granata conta trascorsi nelle giovanili del Torino, nel New York Red Bulls e nel Cesena. Nel contempo la Società annuncia la cessione del portiere Alessandro Siano allo stesso Cesena".

Nella passata Siano ha collezionato 29 presenze con la maglia dei toscani, mentre Lewis ha disputato 12 gare con quella dei bianconeri.