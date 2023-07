ufficiale Sampdoria, contratto pluriennale per Girelli. Il centrocampista firma fino al 2027

Proseguono i rinforzi che la Sampdoria sta mettendo a disposizione di mister Andrea Pirlo. Con una nota ufficiale, infatti, il club ligure ha fatto sapere "di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Girelli (nato a Brescia il 9 gennaio 2001)", lo scorso anno protagonista con la maglia del Lecco in Serie C (i blucelesti hanno poi vinto i playoff centrando la promozione in B); il comunicato del club doriano aggiunge anche che il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027.

Girelli arriva in Liguria da svincolato, dopo che era scaduto il suo contratto con la Cremonese, che ne deteneva il cartellino fino allo scorso 30 giugno, ma che non ha proseguito il rapporto con il giocatore.