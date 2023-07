ufficiale SudTirol, Galuppini saluta i biancorossi: ceduto a titolo definitivo al Mantova

Nuova esperienza in Serie C per l'attaccante Galuppini dopo quella della passata stagione con la maglia del Novara. Il classe '93 infatti lascia il SuedTirol per approdare al Mantova, squadra che sarà riammessa al prossimo campionato. Questa la nota degli altoatesini:

"F.C. Südtirol comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Mantova 1911, militante nel campionato di Serie C, i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante 29nne Francesco Galuppini.

Nato a Brescia il 17 ottobre 1993, 181 centimetri per 75 kg di peso forma, Francesco Galuppini è un attaccante, punta centrale di piede sinistro capace di giocare anche come ala sinistra o destra. In biancorosso era approdato nel gennaio del 2022 proveniente dal Renate (14 reti e 6 assist in 20 gare nell’andata della Serie C girone A 2021-2022). Nel ritorno, culminato con la storica promozione dell’FCS in Serie B: 15 gare di campionato con 2 assist, una partita di Supercoppa e 3 gare di Coppa Italia Serie C. Nella stagione 2022-2023, in forza al Novara (Serie C girone A) a titolo temporaneo ha disputato 36 gare, mettendo a referto 10 reti e 4 assist.

L’F.C. Südtirol ringrazia Francesco Galuppini e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni".