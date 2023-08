ufficiale Venezia, il fantasista Leal saluta l'Europa: giocherà nel New England Revolution

vedi letture

L'avventura italiana di Patrick Leal è terminata dopo due stagioni in cui si è messo in mostra con la maglia della Primavera del Venezia riuscendo anche a esordire in Serie A. Il calciatore, prelevato nel 2021 dallo Sporting Clube de Portugal, più noto come Sporting Lisbona, saluta così l'Europa per volare oltreoceano. Questa la nota dei lagunari:

"Il Venezia FC comunica il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista offensivo americano Patrick Leal, 20 anni, al New England Revolution, club della Major League Soccer. Leal, arrivato nell’estate del 2021, ha collezionato in due anni 27 presenze 4 gol e 6 assist con la maglia della Primavera del Venezia FC, riuscendo a debuttare anche in Serie A nell’ultima partita della stagione 2021/22 contro il Cagliari".