Ufficiale Doppia operazione per il Sassuolo: rinnova Fisher e arriva Sprung. I comunicati

La classe '99 punta a riscattarsi dopo una stagione vissuta ai margini per un infortunio. La svedese classe 2005 invece arriva per portare energie fresche in mezzo al campo

Il Sassuolo ha annunciato una doppia operazione per la sua formazione femminile: da una parte la centrocampista Fisher prolungherà il rapporto iniziato nel 2024, mentre dall'altra a rinforzare il reparto mediano è arrivata la giovane Sprung dall'Hammarby.

Il comunicato sul rinnovo di Fisher e le parole della calciatrice

L’U.S. Sassuolo Calcio è lieta di comunicare il prolungamento del contratto di Samantha Fisher. La centrocampista continuerà a vestire la maglia neroverde, proseguendo il percorso iniziato con il Sassuolo nell’estate del 2024. Dopo una stagione trascorsa lontano dal campo a causa di un infortunio, la nazionale salvadoregna è pronta a tornare a disposizione della squadra con entusiasmo, determinazione e la volontà di dare il proprio contributo.

Queste le dichiarazioni di Samantha Fisher dopo il rinnovo: “Questo rinnovo significa davvero tanto per me. Soprattutto dopo l’infortunio, rappresenta la fiducia che il club continua a riporre in me, ed è qualcosa che apprezzo profondamente. Restare fuori per tutta la scorsa stagione è stato difficile, ma in questi undici mesi ho potuto contare sul sostegno di tante persone che mi sono state vicine e hanno investito tempo ed energie per aiutarmi. Non vedo l’ora di tornare in campo e farlo anche per loro. Ho scelto di continuare il mio percorso al Sassuolo perché sento che qui abbiamo ancora tanto da costruire insieme. Fin dal primo giorno questo club mi ha fatta sentire a casa e, con il tempo, è diventato un luogo davvero speciale per me. Il valore del Sassuolo in cui mi riconosco di più è il duro lavoro. Credo che siano la costanza, l’impegno e l’umiltà a permettere di raggiungere gli obiettivi più importanti, sia a livello individuale che come squadra. A livello personale, il mio primo obiettivo è tornare in campo e tornare a competere. Il lavoro svolto nell’ultimo anno mi dà grande fiducia e spero di poter dare il mio contributo per aiutare la squadra a conquistare più vittorie possibile. Sono felicissima di poter tornare a giocare davanti ai nostri tifosi. Credo che ci aspetti una stagione entusiasmante e non vedo l’ora di rivedervi al Ricci. Ci vediamo presto… Forza Sasol!”.

Il comunicato su Sprung e le sue prime parole

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Bea Sprung. Centrocampista classe 2005, Sprung è cresciuta nei settori giovanili di Stattena IF, Fortuna FF e FC Rosengård, club con cui ha completato il percorso fino alla Prima Squadra conquistando tre campionati svedesi e maturando esperienza in UEFA Women’s Champions League. Dopo l’esperienza con l’Hammarby IF, approda ora in neroverde. Nel suo percorso internazionale ha rappresentato la Svezia nelle selezioni giovanili dall’Under 17 all’Under 23.

“Ho scelto il Sassuolo perché credo che sia l’ambiente giusto per continuare a crescere. I colloqui con il Club e la possibilità di giocare in Serie A mi hanno convinta fin da subito perché ho sentito grande fiducia nei miei confronti e questo mi ha dato la certezza di aver fatto la scelta giusta. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e creare tanti bei ricordi insieme ai nostri tifosi”.