Ufficiale Il Genoa fa sul serio per tornare in Serie A: tesserata la veterana Cernoia

La classe ‘91, svincolatasi dopo l’esperienza al Milan. Vanta 403 presenze fra le professioniste e 78 con la maglia dell’Italia

"Valentina Cernoia è una nuova giocatrice del Genoa Women con contratto fino al 2027". Con questa nota il club ligure, appena retrocesso in Serie B, ha annunciato un grande colpo di mercato per rinforzare la rosa e puntare alla promozione in massima serie.

"Nata il 22 giugno 1991 a Manerbio, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Brescia, Juventus e Milan, conquistando 7 Scudetti, 6 Coppe Italia e 6 Supercoppe Italiane. - si legge ancora nel comunicato - Con la maglia della Nazionale italiana ha preso parte ai Mondiali del 2019 e del 2023 e agli Europei del 2017 e del 2022. Nel suo percorso ha inoltre collezionato numerose presenze in UEFA Women’s Champions League, competizione nella quale ha raggiunto i quarti di finale con la Juventus.

Dal Brescia al Milan passando per la Juventus

Cernoia è una giocatrice che non ha bisogno di presentazioni avendo in carriera vestito le maglie di Brescia, Juventus e, appunto, quella rossonera. Adesso è pronta ad iniziare una nuova sfida in cadetteria con l'obiettivo di riportare immediatamente il Grifone in quella categoria che l'anno scorso ha accarezzato per la prima volta nella sua storia. In carriera ha disputato 403 partite fra le varie competizioni realizzando 66 reti mentre in Nazionale vanta 78 presenze con 14 reti.