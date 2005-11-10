Ufficiale Inarrestabile Roma Femminile! Arriva anche Ottey per la fascia sinistra: contratto triennale

Arriva anche oggi il terzo acquisto della Roma Femminile che si assicura l'esterno sinistro Ella Ottey, che approda nella capitale dopo l’esperienza nel campionato NCAA con le Wisconsin Badgers. Per lei, contratto triennale, valido quindi fino al 30 giugno 2029.

Di seguito, la nota del club:

"L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Ella Ottey

L’esterna di fascia sinistra arriva alla Roma dopo l’esperienza nel campionato NCAA con le Wisconsin Badgers.

Nel 2021 inizia la sua carriera con le giovanili del Canada, prima con l’U17 e poi dal 2023 con l’U20.

Ottey firma un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2029.

Benvenuta alla Roma, Ella!".