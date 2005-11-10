Ufficiale Napoli Women, arriva un rinforzo dal Canada: Manner ha firmato un biennale

La finlandese classe '97, cresciuta negli Stati Uniti, ha un passato in NWSL con l'Orlando Pride. Nell'ultima stagione ha giocato con l'AFC Toronto

Ancora un innesto per la Napoli Women in vista del prossimo campionato di Serie A. Il club azzurro ha infatti annunciato l'arrivo della finlandese Manner, portiera classe '97, reduce dall'esperienza al Toronto in Canada.

La nota della Napoli Women

"La Napoli Women comunica di aver perfezionato l'acquisizione a titolo definitivo dall'AFC Toronto di Sofia Manner, portiere che si legherà al club azzurro fino a giugno 2028.

Finlandese, nata l'11 settembre 1997, Manner si è formata negli Stati Uniti, dove ha giocato tre stagioni con gli Stony Brook Seawolves: nel 2017 ha vinto il premio di Rookie of the Year della America East Conference, seguito da due edizioni consecutive del titolo di miglior portiere della stessa conference. Dopo esperienze nel massimo campionato finlandese, fa il salto in NWSL con l'Orlando Pride per poi trasferirsi all'AFC Toronto, con cui ha collezionato 17 presenze".

Le prime dichiarazioni di Manner nella sua nuova avventura

Le prime parole di Sofia da giocatrice della Napoli Women: "La mia prima impressione di Napoli è quella di una città piena di storia e carattere. Sono davvero felice di essere qui e non vedo l'ora di conoscere la città, la gente e la cultura. Finora tutti sono stati molto accoglienti. Il mio obiettivo per questa stagione è migliorare ogni giorno e aiutare la squadra a raggiungere il successo."