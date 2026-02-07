Venezia, Stroppa: "Grandi meriti al Frosinone. Promozione? Pensiamo a vincerle tutte"

Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, ha commentato così - come riportato da Tuttofrosinone.com - successo per 1-2 ottenuto oggi contro il Frosinone in casa dei ciociari: "Siamo stati in difficolta per la prima mezz'ora, il Frosinone non ci ha fatto giocare e hanno avuto grandi meriti. Poi, nel secondo tempo, o l'una o l'altra squadra avrebbero potuto fare gol".

Sull'importanza dei giocatori entrati dalla panchina: "Non lo so, è andata bene. Siamo stati bravi ad invertire l'inerzia della partita. Il Frosinone è la prima squadra che ha tirato di più rispetto a noi, ho fatto i complimenti ad Alvini perché il Frosinone ha idee, motore e convinzione. Sono molto difficili e, a maggior ragione oggi, capisco la classifica che ha"

Si quanto può essere importante questa vittoria nella corsa alla promozione: "Prima dovevamo vincerle tutte, ora dico che dobbiamo vincerle comunque tutte. Se non pensiamo così, diventa difficile perché tutte le partite sono difficili. Chiunque incontri, anche con una classifica diversa, si gioca la partita della vita. Tutte le gare sono insidiose, noi dobbiamo continuare e cercare di arrivare al risultato attraverso le prestazioni. Oggi la prima mezz'ora è stata così e così, poi ci siamo rimessi in carreggiata e mi fa piacere portare a casa una vittoria del genere".