Venezia, Stroppa: "Torno a Monza da avversario per la prima volta. Gara importante, non decisiva"

Il Venezia si prepara ad affrontare la trasferta a Monza prima del periodo di pausa per gli impegni internazionali. La partita contro i brianzoli è prevista per sabato 21 marzo alle ore 17.15 all’U-Power Stadium; mister Stroppa alla vigilia dell’appuntamento anticipa i temi della sfida.

"Nel lavoro pre-partita cerchiamo sempre di essere più completi possibili, qualsiasi situazione la teniamo monitorata e ci alleniamo per realizzarla al meglio. Sui calci piazzati stiamo lavorando su situazioni specifiche per avere più soluzioni a disposizione, come visto nelle ultime due partite.

Andando a vedere i numeri della Serie B della stagione scorsa, a fine campionato la terza in classifica aveva 66 punti, noi già ora a sette gare dalla fine ne abbiamo 67 ma non possiamo stare ancora tranquilli, anzi. Domani sarà una partita importante, ma non decisiva. Ci sono tutte le condizioni per pensare che lo sia, ma le altre contendenti sono tutte lì che lavorano come noi e meritano alla stessa maniera per la continuità avuta fino ad ora.

Per la prima volta torno a Monza da avversario, ci sono due situazioni che mi legano al club: una da calciatore e una da allenatore, quest’ultima davvero incredibile e irripetibile, che mi tengo nel cuore. Per il resto Monza è stata la mia prima esperienza da giocatore professionista e sono presenti ancora oggi delle persone a cui sono personalmente legato.

I brianzoli sono una squadra forte quanto noi, come già detto all’andata il percorso di Bianco a Monza non è scontato e se loro sono lì gran merito va all’allenatore che ha unito le forze dentro fuori dal campo.

Non ho mai guardato i numeri se non alla fine, il nostro pensiero è quello di giocare una partita alla volta cercando di vincerne il più possibile. Come fatto col Padova domani cercherò di scegliere chi è più pronto, i giocatori stanno tutti bene e il problema è solo mio nelle decisioni. Da parte dei miei ragazzi c’è una gran voglia di giocare questa partita e di giocare dentro questa squadra.”