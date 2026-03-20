Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Venezia, Stroppa: "Torno a Monza da avversario per la prima volta. Gara importante, non decisiva"

Venezia, Stroppa: "Torno a Monza da avversario per la prima volta. Gara importante, non decisiva"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:44Serie B
Daniel Uccellieri

Il Venezia si prepara ad affrontare la trasferta a Monza prima del periodo di pausa per gli impegni internazionali. La partita contro i brianzoli è prevista per sabato 21 marzo alle ore 17.15 all’U-Power Stadium; mister Stroppa alla vigilia dell’appuntamento anticipa i temi della sfida.

"Nel lavoro pre-partita cerchiamo sempre di essere più completi possibili, qualsiasi situazione la teniamo monitorata e ci alleniamo per realizzarla al meglio. Sui calci piazzati stiamo lavorando su situazioni specifiche per avere più soluzioni a disposizione, come visto nelle ultime due partite.

Andando a vedere i numeri della Serie B della stagione scorsa, a fine campionato la terza in classifica aveva 66 punti, noi già ora a sette gare dalla fine ne abbiamo 67 ma non possiamo stare ancora tranquilli, anzi. Domani sarà una partita importante, ma non decisiva. Ci sono tutte le condizioni per pensare che lo sia, ma le altre contendenti sono tutte lì che lavorano come noi e meritano alla stessa maniera per la continuità avuta fino ad ora.

Per la prima volta torno a Monza da avversario, ci sono due situazioni che mi legano al club: una da calciatore e una da allenatore, quest’ultima davvero incredibile e irripetibile, che mi tengo nel cuore. Per il resto Monza è stata la mia prima esperienza da giocatore professionista e sono presenti ancora oggi delle persone a cui sono personalmente legato.

I brianzoli sono una squadra forte quanto noi, come già detto all’andata il percorso di Bianco a Monza non è scontato e se loro sono lì gran merito va all’allenatore che ha unito le forze dentro fuori dal campo.

Non ho mai guardato i numeri se non alla fine, il nostro pensiero è quello di giocare una partita alla volta cercando di vincerne il più possibile. Come fatto col Padova domani cercherò di scegliere chi è più pronto, i giocatori stanno tutti bene e il problema è solo mio nelle decisioni. Da parte dei miei ragazzi c’è una gran voglia di giocare questa partita e di giocare dentro questa squadra.”

Articoli correlati
Venezia, Stroppa: "Gara interpretata subito bene. Adorante fuori? Normale gestione"... Venezia, Stroppa: "Gara interpretata subito bene. Adorante fuori? Normale gestione"
Venezia, Stroppa: "Padova avversario temibile. L'assenza di Yeboah pesa tantissimo"... Venezia, Stroppa: "Padova avversario temibile. L'assenza di Yeboah pesa tantissimo"
Venezia, Stroppa: "Era una partita da vincere. Abbiamo avuto occasioni troppo grandi"... Venezia, Stroppa: "Era una partita da vincere. Abbiamo avuto occasioni troppo grandi"
Altre notizie Serie B
Carrarese, Calabro: “A Bari per vincere. La crescita dei giovani è la nostra forza”... Carrarese, Calabro: “A Bari per vincere. La crescita dei giovani è la nostra forza”
Domani Monza-Venezia, Bianco elogia Stroppa: "È il miglior allenatore della Serie... Domani Monza-Venezia, Bianco elogia Stroppa: "È il miglior allenatore della Serie B"
Venezia, Stroppa: "Torno a Monza da avversario per la prima volta. Gara importante,... Venezia, Stroppa: "Torno a Monza da avversario per la prima volta. Gara importante, non decisiva"
Modena, Sottil: "Mantova in forma, ma puntiamo ai playoff. Sersanti recuperato" Modena, Sottil: "Mantova in forma, ma puntiamo ai playoff. Sersanti recuperato"
Padova, Peghin: "Andreoletti non si discute, abbiamo rispetto di chi dirige la squadra"... Padova, Peghin: "Andreoletti non si discute, abbiamo rispetto di chi dirige la squadra"
Sampdoria, panchina a rischio: Lombardo verso l'addio, si valutano D'Angelo e Friis... Sampdoria, panchina a rischio: Lombardo verso l'addio, si valutano D'Angelo e Friis
Classifica assistman Serie B 2024/2025: Calò in vetta. Palumbo lo incalza Classifica assistman Serie B 2024/2025: Calò in vetta. Palumbo lo incalza
Cesena, che attacco di Aiello a Fusco: "Cerchiamo un ds che miri ai talenti, non... Cesena, che attacco di Aiello a Fusco: "Cerchiamo un ds che miri ai talenti, non al budget"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come farà il Como col Fair Play Finanziario nelle Coppe? Tutte le risposte e le soluzioni. I bilanci, il piano con la UEFA, il valore della rosa triplicato e le plusvalenze in vista
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 D'Agostino: "Chiesa può essere un fattore per l'Italia. Giocatore che spacca la partita"
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 30^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Italia, ecco i 28 convocati di Gattuso: Palestra in lista, tornano Chiesa, Scalvini e Pisilli
Immagine top news n.3 Sassuolo, 6 casi di pertosse nel gruppo squadra. Gara con la Juve non a rischio
Immagine top news n.4 Modric resterà al Milan? Allegri: "Non ci ho parlato. Dipende solo da lui"
Immagine top news n.5 Tre anni più opzione per il quarto: la Juventus vuole il sì di Bernardo Silva e alza il tiro
Immagine top news n.6 Un dato pro Leao, altri due (molto molto importanti) in cui non aiuta il Milan
Immagine top news n.7 Boca Juniors, Aranda può sbarcare in Italia in estate: ci sono già due ipotesi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
Immagine news podcast n.2 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
Immagine news podcast n.3 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
Immagine news podcast n.4 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Napoli, avanti ancora con Lukaku? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Bucchioni: "Milan, non è Kean la prima scelta ma Retegui. E su Palladino dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Santini: "Juve, rinnova alla svelta Spalletti e dagli carta bianca"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, D'Aversa presenta la trasferta di San Siro contro il Milan
Immagine news Serie A n.2 Milan, Allegri: "Pranzo sempre con Tare. Parliamo di tante cose, anche di mercato"
Immagine news Serie A n.3 Convocati Italia: i cinque giocatori a cui Gattuso ha dovuto rinunciare per problemi fisici
Immagine news Serie A n.4 Yan Diomande il nuovo gioiello del Lipsia. Valutazione altissima, rifiutate offerte da 45 milioni
Immagine news Serie A n.5 Scaroni: "A regime il nuovo stadio può generare oltre 3 miliardi di euro di impatto economico"
Immagine news Serie A n.6 D'Agostino: "Chiesa può essere un fattore per l'Italia. Giocatore che spacca la partita"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Domani Monza-Venezia, Bianco elogia Stroppa: "È il miglior allenatore della Serie B"
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Stroppa: "Torno a Monza da avversario per la prima volta. Gara importante, non decisiva"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: "Mantova in forma, ma puntiamo ai playoff. Sersanti recuperato"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Peghin: "Andreoletti non si discute, abbiamo rispetto di chi dirige la squadra"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, panchina a rischio: Lombardo verso l'addio, si valutano D'Angelo e Friis
Immagine news Serie B n.6 Classifica assistman Serie B 2024/2025: Calò in vetta. Palumbo lo incalza
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, il presidente Vigorito: "Rinnovo Floro Flores e Carli? Prima vinciamo il campionato"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, il patron Rosso: "Alcuni tifosi mi hanno minacciato di morte, ho dovuto denunciare"
Immagine news Serie C n.3 Arzignano, Minesso contro il passato: "Felice di esserci con il Cittadella, daremo tutto"
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, Moretti: "Qui sto davvero bene, mi farebbe piacere restare"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 33ª giornata: occasione Arezzo, nel Girone C lunedì di fuoco. La guida completa
Immagine news Serie C n.6 Giornata storica per la Dolomiti Bellunesi: Beckham ha firmato la maglia del club veneto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Napoli, azzurri imbattuti in Sardegna dal 2009
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Bayern Monaco Atalanta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sara Gama: "Mattarella ha riconosciuto quello che è stato fatto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Mondiali Femminili 2027, dopo 16 anni torna la Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.3 Novità FIFA: tutte le squadre femminili dovranno avere almeno un'allenatrice o un'assistente donna
Immagine news Calcio femminile n.4 Ieri Gran Galà del Calcio Adicosp Woman: da Cappelletti a Canzi, presenti e premiati dell'evento
Immagine news Calcio femminile n.5 Corelli: "Questa Roma, quando serve, sa dare sempre quel qualcosa in più. Testa alla Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve, Canzi: "In campionato non siano allineate, ma abbiamo ancora 2 obiettivi da centrare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince