Venezia, Stroppa: "Pari col Monza giusto, le due squadre si sono equivalse"

In seguito al match di Serie B tra Venezia e Monza, l’allenatore arancioneroverde Giovanni Stroppa è intervenuto in conferenza stampa analizzando la prestazione della sua squadra e l’andamento della partita.

Sul confronto tra le due squadre, il tecnico ha dichiarato: “Sì, me lo aspettavo così”. Una gara che, secondo Stroppa, ha confermato l’equilibrio in campo: “Il risultato mi sembra giusto perché di occasioni, sia da una parte che dall’altra, non ce ne sono state. C’è stato grande rispetto: questo è quello che ho notato in campo. Ci sono state delle opportunità da ambo le parti che non sono state sfruttate. Di occasioni eclatanti non ne ricordo, così come parate. Il risultato è importante, contro un avversario importante. Andiamo avanti”.

Il tecnico ha poi evitato giudizi sul percorso del Monza in Serie A: “Non voglio parlare del Monza, perché non parlo mai delle squadre avversarie… Sono emozionato perché non vedevo l’ora di venire qua a giocare”.

Rispondendo a una domanda sullo sviluppo della gara, Stroppa ha ribadito: “Entrambe le squadre hanno avuto delle opportunità… le cose mi sembrano piuttosto equilibrate. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche imbucata, ma per me non sono occasioni. Credo che le due squadre si siano equivalse”.

Sull’episodio del rigore: “Le regole sono queste e non posso aggiungere altro”.

Infine, un confronto tra il suo passato e il presente: “Il mio Monza era fortissimo… questo Venezia è altrettanto forte. Questa squadra è partita molto prima sotto l’aspetto delle conoscenze e della qualità di gioco”.

Chiusura sulle condizioni di Mitchell Haps: “Aveva una contrattura all’adduttore, non volevamo rischiare”.