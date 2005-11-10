Virtus Entella, Chiappella: "Puntiamo all'eccellenza, abbiamo margini di miglioramento"
Daniel Uccellieri
Andrea Chiappella, tecnico della Virtus Entella, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Padova. Queste le sue parole riportate da trivenetogoal.it:
"Mi aspettavo una partita difficilissima, ambiente difficile e i ragazzi sono stati molto bravi ad approcciare bene e a fare una partita di grande personalità, l’abbiamo gestita e abbiamo cercato fino alla fine con tenacia il risultato, sono molto contento per i ragazzi. Siamo stati propositivi fino alla fine, magari ci siamo esposti un po’ e forse abbiamo rischiato qualcosa di troppo, però fa parte dell’orgoglio dell’andare a vincere la partita.
Io non parlo della altre squadre, sapevamo che giocavano con il 3-5-2, quindi noi abbiamo giocato con Tirelli per cercare di creare superiorità. Ho un gruppo di ragazzi con talento e valori forti e ci crediamo tutti assieme in quello che stiamo facendo, nel nostro percorso tecnico e nella prestazione, abbiamo qualcosina in meno, è oggettivo, però abbiamo molti altri pregi.
Abbiamo creato un mix tra giocatori con esperienza, giocatori giovani e giocatori al secondo anno che stiamo continuando a far crescere.
Le partite sono queste, ci si allena in campo, ma bisogna allenare anche la mente, bisogna saper accettare i momenti, saperli leggere, forse anche io ho capito un po’ tardi gli schemi del Padova, ma siamo bravi e stiamo migliorando. Lo step e l’obiettivo non devono cambiare, proviamo a mirare all’eccellenza e a quel qualcosa in più, abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto all’anno scorso nell’approccio delle partite fuori casa, dobbiamo continuare a lavorare forte perché c’è margine di migliorarsi."