Virtus Entella, Chiappella: "Puntiamo all'eccellenza, abbiamo margini di miglioramento"

Andrea Chiappella, tecnico della Virtus Entella, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Padova. Queste le sue parole riportate da trivenetogoal.it:

"Mi aspettavo una partita difficilissima, ambiente difficile e i ragazzi sono stati molto bravi ad approcciare bene e a fare una partita di grande personalità, l’abbiamo gestita e abbiamo cercato fino alla fine con tenacia il risultato, sono molto contento per i ragazzi. Siamo stati propositivi fino alla fine, magari ci siamo esposti un po’ e forse abbiamo rischiato qualcosa di troppo, però fa parte dell’orgoglio dell’andare a vincere la partita.

Io non parlo della altre squadre, sapevamo che giocavano con il 3-5-2, quindi noi abbiamo giocato con Tirelli per cercare di creare superiorità. Ho un gruppo di ragazzi con talento e valori forti e ci crediamo tutti assieme in quello che stiamo facendo, nel nostro percorso tecnico e nella prestazione, abbiamo qualcosina in meno, è oggettivo, però abbiamo molti altri pregi.

Abbiamo creato un mix tra giocatori con esperienza, giocatori giovani e giocatori al secondo anno che stiamo continuando a far crescere.

Le partite sono queste, ci si allena in campo, ma bisogna allenare anche la mente, bisogna saper accettare i momenti, saperli leggere, forse anche io ho capito un po’ tardi gli schemi del Padova, ma siamo bravi e stiamo migliorando. Lo step e l’obiettivo non devono cambiare, proviamo a mirare all’eccellenza e a quel qualcosa in più, abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto all’anno scorso nell’approccio delle partite fuori casa, dobbiamo continuare a lavorare forte perché c’è margine di migliorarsi."