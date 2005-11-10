Carrarese e Virtus Entella, dopo la sosta per le nazionali, oggi daranno vita ad un scontro diretto già molto importante per la lotta salvezza. Le due squadre hanno infatti entrambe 10 punti con una sola lunghezza in più del terzultimo posto, dove ora c’è l’Empoli. La gara di quest’oggi, quindi, rappresenta un viatico importantissimo per entrambi i team. L’arbitro del match sarà Dario Madonia della sezione di Palermo, mentre al VAR ci sarà Paterna.



COME ARRIVA LA CARRARESE -

La Carrarese arriva a questo match con l’Entella dopo due sconfitte consecutive, ovvero quella rimediata in trasferta a Verona e quella casalinga nell’ultimo turno prima della sosta contro la Sampdoria. I toscani, dunque, hanno ovviamente la voglia di tornare al successo, il quale manca dal derby contro l’Arezzo. Lo stesso Pagliuca, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha caricato i suoi: “Dobbiamo essere più cattivi nelle due squadre. Il gruppo è concentrato ed è consapevole dell’importanza di questo match. Vogliamo permettere ai nostri tifosi di essere orgogliosi di voi”. Ecco la probabile formazione della Carrarese (3-5-2): Pizzignacco; Ruggeri, Oliana, Reale; Belloni, Parlanti, Braunoder, Schiavi, Rouhi; Rubino, Abiuso.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA

Così come la Carrarese, anche la Virtus Entella arriva a questo scontro salvezza da due sconfitte consecutive: Sampdoria e Modena. I liguri hanno quindi la necessità di tornare a fare punti per risalire classifica. Del momento complicato, ovviamente, ne è consapevole mister Chiappella, che ha parlato così in conferenza stampa: “Sarà una bella battaglia sportiva. Non mi piace parlare dei problemi, ma di come i ragazzi superano le avversità. Si sono allenati bene, i giocatori che dovevano recuperare si sono allenati molto forte. Posso dire che l’ambiente è compatto”. Ecco la probabile formazione di domani della Virtus Entella (3-5-2): Del Frate; Marconi, Guiu, Previtali; Di Mario, Franzoni, Felippe, Vignali, Mezzoni; Tirelli, Cuppone.