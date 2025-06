Ufficiale Altro addio in casa Renate: non sarà rinnovato il contratto di Eleuteri. Il comunicato

Dopo 24 presenze, con un gol, nell'ultima stagione per l'esterno mancino Eleuteri arriva il momento di salutare il Renate dopo una sola stagione. Il club infatti ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a fine mese e liberare il classe '98 che ora potrà accasarsi altrove a parametro zero. Questo il comunicato dei brianzoli:

"AC Renate saluta e ringrazia Alessandro Eleuteri, che il 30 giugno concluderà la sua avventura in nerazzurro.

Classe ’98, Alessandro ha vissuto con noi una stagione fatta di sfide, ostacoli e momenti non sempre semplici, che ha affrontato con determinazione e professionalità, senza mai perdersi d’animo. Lavorando con costanza ha saputo guadagnarsi il suo spazio, impreziosendo l’annata con un gol nella sfida contro il Caldiero Terme — il terzo della sua carriera, arrivato 1.218 giorni dopo il precedente, che risaliva al febbraio del 2021.

A Renate ha lasciato il segno anche fuori dal campo: ragazzo solare, sempre pronto alla battuta, presenza sincera e positiva nello spogliatoio. Un compagno leale, un professionista esemplare.

Grazie Alessandro, per ciò che sei stato e per come hai vissuto questi mesi con noi. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro".