tmw Carpi, risoluzione con Maurizi. Ma arriva Eleuteri, e si lavora a Castellano

Giorni movimentati in casa Carpi, con il club a lavoro per puntellare la rosa. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, in giornata è attesa l'ufficialità della risoluzione del contratto del quartista Samuele Maurizi, finito nel mirino della Pistoiese, ma anche l'arrivo di Alessandro Eleuteri dalla Vis Pesaro.

Per operazioni che sembrano cosa fatta, però, ce n'è un'altra in stand by: la truppa biancorossa ha messo nel mirino Fabio Castellano, centrale dell'Alessandria, ma il suo trasferimento è subordinato a un'uscita. Da capire, quindi, quelli che potrebbero essere gli incastri giusti.