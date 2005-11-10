Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Angelozzi nuovo Ds dello Spezia: contratto triennale. Con lui torna in dirigenza anche Longo

Angelozzi nuovo Ds dello Spezia: contratto triennale. Con lui torna in dirigenza anche Longo TUTTOmercatoWEB
Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 12:22Serie C

Mancava solo l'ufficialità, ma la stessa è ora arrivata: Guido Angelozzi è il nuovo Direttore Sportivo dello Spezia. Per lui, contratto triennale, valido quindi fino al 30 giugno 2029.
Di seguito, la nota del club:

"Il Presidente Charlie Stillitano ha il piacere di comunicare che il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto, a partire dal 1° luglio 2026, da Guido Angelozzi, il quale avrà un contratto triennale, con scadenza al 30 giugno 2029.

Per Angelozzi si tratta di un ritorno in riva al Golfo dei Poeti, dove ha già scritto pagine importanti della storia delle Aquile, culminate con la storica promozione in Serie A al termine della stagione 2019/20 - un traguardo che il popolo del Picco non ha mai dimenticato e che porta chiaramente la sua firma. Arriva al termine di una stagione trascorsa al Cagliari, Club che l’esperto dirigente siciliano ha contribuito a condurre alla salvezza in Serie A.

Con lui torna in bianco anche Gianluca Longo, già protagonista della cavalcata del 2020 e che ricoprirà il ruolo di Collaboratore Area Sportiva. A completare il quadro, arriva anche Francesco Ridolfo nel ruolo di Segretario Sportivo, proveniente dalla vittoriosa stagione con il Frosinone: entrambi legati al Club fino al 30 giugno 2029.

Il Proprietario Tom Roberts, il Presidente Charlie Stillitano e tutta la famiglia dello Spezia Calcio rivolgono al neo Direttore aquilotto e ai suoi collaboratori, il più caloroso benvenuto, certi che il loro contributo sarà determinante nel nuovo percorso che ci attende".

E sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le parole del presidente Charlie Stillitano: “La scelta è sempre stata chiara fin dal primo momento: Angelozzi era il nostro obiettivo principale e lo è rimasto. Ci abbiamo messo il tempo necessario perché volevamo che ogni dettaglio fosse al suo posto: quando si riparte dopo una delusione come quella che abbiamo vissuto, non ci si può permettere di sbagliare.

Non era scontato portare un dirigente del suo calibro alla Spezia, e per questo siamo ancora più orgogliosi di questo accordo. Da un lato, c’è il legame autentico che Angelozzi ha con questa città e con questo Club, un sentimento che ha avuto un peso reale nella sua scelta. Dall’altro, c’è la serietà, la perseveranza e la visione della nostra proprietà, che ha lavorato con determinazione per costruire le condizioni giuste. Il risultato è un’intesa che nasce dalla stessa ambizione e dalla stessa volontà di fare qualcosa di importante.

Siamo convinti di aver posto le basi per un progetto solido, serio e all’altezza di questo Club e dei suoi tifosi: il punto di partenza giusto per ricostruire, con umiltà e ambizione, dopo un epilogo che ha fatto male a tutti”.

Articoli correlati
Allo Spezia sarà Angelozzi-ter: obiettivo promozione subito per poi puntare alla... Allo Spezia sarà Angelozzi-ter: obiettivo promozione subito per poi puntare alla Serie A
Spezia, corsa a due per la panchina: Turati o Coppitelli i prescelti di Angelozzi... Spezia, corsa a due per la panchina: Turati o Coppitelli i prescelti di Angelozzi
Spezia, Angelozzi sempre più vicino al ritorno: "Vediamo, nel calcio nulla è certo"... Spezia, Angelozzi sempre più vicino al ritorno: "Vediamo, nel calcio nulla è certo"
Altre notizie Serie C
Angelozzi nuovo Ds dello Spezia: contratto triennale. Con lui torna in dirigenza... UfficialeAngelozzi nuovo Ds dello Spezia: contratto triennale. Con lui torna in dirigenza anche Longo
Braida: "Ronaldinho è un campione senza età. Sarà tesserato col Ravenna" Braida: "Ronaldinho è un campione senza età. Sarà tesserato col Ravenna"
Spezia, interrotto il rapporto con il direttore sportivo Melissano: il comunicato... UfficialeSpezia, interrotto il rapporto con il direttore sportivo Melissano: il comunicato
Ds Torres: "La società ha definito un budget in linea con quello delle ultime stagioni"... Ds Torres: "La società ha definito un budget in linea con quello delle ultime stagioni"
Zito: "Bellissimo vedere la Casertana brillare in questo campionato. E sulla Salernitana..."... Zito: "Bellissimo vedere la Casertana brillare in questo campionato. E sulla Salernitana..."
Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Cosmi e Indiani confermati a Salerno... TMWSerie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Cosmi e Indiani confermati a Salerno e Grosseto
Ronaldinho approda al Ravenna. Farà anche parte degli azionisti del club giallorosso... TMWRonaldinho approda al Ravenna. Farà anche parte degli azionisti del club giallorosso
Cosmi confermato alla Salernitana: "La firma è stata simile a un parto. Ora sono... Cosmi confermato alla Salernitana: "La firma è stata simile a un parto. Ora sono felice"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, dopo Palestra l'obiettivo è Curtis Jones. Roma ora il sacrificio di un big (Soulé?) poi assalto a Dodo e Greenwood. Atalanta in pressing su Gaetano ma occhio anche a Jashari
Primo piano
Immagine top news n.0 Tare: "Spero che il Milan possa trovare equilibrio e un progetto serio. Allegri-Napoli, scelta saggia"
Immagine top news n.1 Il Marocco non è più una sorpresa, la Scozia di McTominay va ko: decide Saibari dopo 72''
Immagine top news n.2 Brasile ritrovato: doppio Cunha e Vinicius MVP, Ancelotti archivia le paure e supera Haiti
Immagine top news n.3 Delusione Montella: la Turchia perde di misura col Paraguay ed è eliminata dai Mondiali
Immagine top news n.4 Inter, Palestra sempre più vicino: ecco cosa manca. De Vrij pronto a salutare dopo 8 anni
Immagine top news n.5 Milan, c'è il primo acquisto ma sul ds resta ancora incertezza. L'ultimo nome porta a Teti
Immagine top news n.6 "È arrivato il fischio finale". L'Italia perde Igor Protti, lo Zar eroe di due città
Immagine top news n.7 Clamoroso Ronaldinho: torna in campo a 46 anni e in Serie C. Il Ravenna piazza il colpo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Paratici e la Fiorentina che verrà. Rivoluzione ma anche conferme: il punto sul mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il "modello Protti": ai giovani di oggi il ricordo del bomber di tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Parte il nuovo corso Atalanta. In arrivo 3 centrocampisti: occhi su Gaetano e Jashari
Immagine news podcast n.3 La situazione del Milan non inquieta solo i tifosi rossoneri. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Messi è infinito, Ronaldo... no. Quanta differenza tra un leader e un boss
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Aquilani, Abate e Tedesco: chi può fare meglio il prossimo anno?
Immagine news Serie A n.2 Addio a Igor Protti. Il saluto di Tovalieri, Fuser, Gautieri e Mazzarri
Immagine news Altre Notizie n.3 Lazio, Gattuso potrebbe già mollare? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Bologna non cambia: per la Primavera c'è la conferma (biennale) di Morrone in panchina
Immagine news Serie A n.2 Tare: "Spero che il Milan possa trovare equilibrio e un progetto serio. Allegri-Napoli, scelta saggia"
Immagine news Serie A n.3 Allegri-Napoli, ci siamo. Annuncio della Juve e Angelozzi va allo Spezia: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, accordo totale per la cessione di Beltran al River: manca solo l'ok del giocatore
Immagine news Serie A n.5 La Roma ha esigenza di vendere: su Koné resta l'Altetico Madrid, per l'Arsenal è un'alternativa
Immagine news Serie A n.6 Pisilli: "Lavoriamo ogni giorno per portare la Roma a traguardi sempre più ambiziosi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Joronen verso il rinnovo: accordo alle battute finali per blindare il portiere
Immagine news Serie B n.2 Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: all'Hellas va Baroni. Catanzaro, c'è Turati
Immagine news Serie B n.3 Modena, tentativo col Napoli per riprendere in prestito Ambrosino. E dietro arriva Ronco
Immagine news Serie B n.4 Il Padova può allargare la compagine dirigenziale: nel mirino Antonello dell'Olympique Marsiglia
Immagine news Serie B n.5 L'Hellas Verona alla ricerca del sostituto di Montipò. Nel mirino c'è Leali del Genoa
Immagine news Serie B n.6 Cesena, alt! Non c'è la firma di Pagliuca. Di Taranto: "Valutiamo scrupolosamente ogni profilo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Angelozzi nuovo Ds dello Spezia: contratto triennale. Con lui torna in dirigenza anche Longo
Immagine news Serie C n.2 Braida: "Ronaldinho è un campione senza età. Sarà tesserato col Ravenna"
Immagine news Serie C n.3 Spezia, interrotto il rapporto con il direttore sportivo Melissano: il comunicato
Immagine news Serie C n.4 Ds Torres: "La società ha definito un budget in linea con quello delle ultime stagioni"
Immagine news Serie C n.5 Zito: "Bellissimo vedere la Casertana brillare in questo campionato. E sulla Salernitana..."
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Cosmi e Indiani confermati a Salerno e Grosseto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Germania-Costa d'Avorio, tedeschi a caccia della qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Brasile-Haiti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inghilterra-Croazia, esordio già decisivo per il girone?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Milan blinda Estevez Ogalla: il portiere classe 2002 ha rinnovato fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia può guardare con fiducia al Mondiale brasiliano: l'urna di Nyon è stata benevola
Immagine news Calcio femminile n.3 La Bielorussia sulla strada dell'Italia. Grigorov e Linnik: "Non sarà facile, ma lotteremo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin dopo i sorteggi: "Mondiale è un grande sogno. Lo vogliamo con tutte noi stesse"
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, prosegue l'avventura dell'olandese Bakker in panchina: ha firmato il rinnovo
Immagine news Calcio femminile n.6 Sorteggi 1° e 2° turno di qualificazione di Women's Champions League: tra le italiane, la Juve
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Carlo Ancelotti, da Reggiolo al tetto del mondo: la storia di Mister Semplicità Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Conferme, santoni, illuminati e scommesse: le panchine della Serie A sono variopinte
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 20 giugno 1995, l'Inter vende un olandese da tre gol in una stagione. È Dennis Bergkamp
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo K del Mondiale 2026
Newsticker
06:02 Dalla Fifa in 10 anni investiti 5 miliardi per lo sviluppo del calcio globale
04:08 Prove di forza di Usa, Brasile e Marocco. Flop della Turchia di Montella
19/06 Due milioni di visitatori in 14 giorni nei Fifa Fan Festival
19/06 Morto Igor Protti, capocannoniere di A, B e C1 con Bari e Livorno
18/06 Fair play finanziario: Inter e Milan fuori dal settlement, Roma ancora sotto esame