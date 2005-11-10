Ufficiale Angelozzi nuovo Ds dello Spezia: contratto triennale. Con lui torna in dirigenza anche Longo

Mancava solo l'ufficialità, ma la stessa è ora arrivata: Guido Angelozzi è il nuovo Direttore Sportivo dello Spezia. Per lui, contratto triennale, valido quindi fino al 30 giugno 2029.

Di seguito, la nota del club:

"Il Presidente Charlie Stillitano ha il piacere di comunicare che il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto, a partire dal 1° luglio 2026, da Guido Angelozzi, il quale avrà un contratto triennale, con scadenza al 30 giugno 2029.

Per Angelozzi si tratta di un ritorno in riva al Golfo dei Poeti, dove ha già scritto pagine importanti della storia delle Aquile, culminate con la storica promozione in Serie A al termine della stagione 2019/20 - un traguardo che il popolo del Picco non ha mai dimenticato e che porta chiaramente la sua firma. Arriva al termine di una stagione trascorsa al Cagliari, Club che l’esperto dirigente siciliano ha contribuito a condurre alla salvezza in Serie A.

Con lui torna in bianco anche Gianluca Longo, già protagonista della cavalcata del 2020 e che ricoprirà il ruolo di Collaboratore Area Sportiva. A completare il quadro, arriva anche Francesco Ridolfo nel ruolo di Segretario Sportivo, proveniente dalla vittoriosa stagione con il Frosinone: entrambi legati al Club fino al 30 giugno 2029.

Il Proprietario Tom Roberts, il Presidente Charlie Stillitano e tutta la famiglia dello Spezia Calcio rivolgono al neo Direttore aquilotto e ai suoi collaboratori, il più caloroso benvenuto, certi che il loro contributo sarà determinante nel nuovo percorso che ci attende".

E sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le parole del presidente Charlie Stillitano: “La scelta è sempre stata chiara fin dal primo momento: Angelozzi era il nostro obiettivo principale e lo è rimasto. Ci abbiamo messo il tempo necessario perché volevamo che ogni dettaglio fosse al suo posto: quando si riparte dopo una delusione come quella che abbiamo vissuto, non ci si può permettere di sbagliare.

Non era scontato portare un dirigente del suo calibro alla Spezia, e per questo siamo ancora più orgogliosi di questo accordo. Da un lato, c’è il legame autentico che Angelozzi ha con questa città e con questo Club, un sentimento che ha avuto un peso reale nella sua scelta. Dall’altro, c’è la serietà, la perseveranza e la visione della nostra proprietà, che ha lavorato con determinazione per costruire le condizioni giuste. Il risultato è un’intesa che nasce dalla stessa ambizione e dalla stessa volontà di fare qualcosa di importante.

Siamo convinti di aver posto le basi per un progetto solido, serio e all’altezza di questo Club e dei suoi tifosi: il punto di partenza giusto per ricostruire, con umiltà e ambizione, dopo un epilogo che ha fatto male a tutti”.