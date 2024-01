Ufficiale Avellino, la difesa parla argentino: ecco Llano. Firma fino al 2025

È con una nota ufficiale che l'Avellino "comunica di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio, fino al 30 Giugno 2025, del calciatore Manuel Llano. Nato a Rosario (Argentina) il 26 Agosto 1999 il giocatore albiceleste è cresciuto nelle giovanili del Newell’s Old Boys. In carriera ha indossato le maglie di Newell’s Old boys, Godoy Cruz, Miedz Legnica (Polonia) e San Martin San Juan.

Per lui 13 presenze nella Superliga Argentina, 34 presenze nella Primera Nacional, 20 presenze tra Copa de la Liga, Copa Maradona, Copa Sudamericana e Copa Argentina.

Nell’unica esperienza europea, in Polonia, ha collezionato 9 presenze.

Benvenuto ad Avellino Manuel!".