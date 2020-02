© foto di Dario Raimondi

Il direttore sportivo dell’Avellino Carlo Musa ai microfoni di Sportchannel ha fatto il punto sul mercato invernale rammaricandosi per non essere riuscito a fare di più in attacco: “Purtroppo l’aspetto mediatico ha pesato, non è stato facile trattare calciatori con le notizie che si leggevano in giro e mi auguro che tutti i soci diano serenità alla squadra e alla piazza. Abbiamo preso giocatori importanti anche se forse potevamo fare qualcosa in avanti. Pozzebon è stata una scelta avvallata dal mister. Abbiamo poi sondato Evacuo, che però era restio a lasciare la Serie B, mentre Costantino ha declinato la nostra offerta e infine Lanini ha ha scelto all’ultimo di andare al Como, ma noi non ce la siamo sentita di attendere praticamente la chiusura per avere una sua risposta. Gudjohnsen? Lo Spezia era restio a farlo andare in Serie C. - continua Musa come riporta Tuttoavellino.it - Per Tribuzzi e Matarese siamo stati anche a Frosinone, ma la società non voleva valorizzare i ragazzi attraverso il minutaggio e c’erano dei costi importanti, perciò non ce la siamo sentiti. Siamo contenti del lavoro svolto, Capuano ha una rosa più ampia”.A