Bari, il comitato di garanzia incontra Marino: sul tavolo il futuro del club

Il futuro del Bari torna al centro del confronto tra istituzioni e proprietà. Nel tardo pomeriggio il comitato di garanzia incontrerà il direttore generale Pierpaolo Marino per chiedere aggiornamenti sui piani del club e sul percorso verso la fine della multiproprietà, prevista entro il 30 giugno 2028.

A confermarlo è il sindaco Vito Leccese, che ha promosso la nascita del comitato dopo il confronto estivo con i De Laurentiis sulla concessione dello stadio San Nicola. L'obiettivo è verificare il rispetto degli impegni assunti dalla società e conoscere lo stato delle trattative per la cessione.

Tra gli argomenti attesi c'è anche l'advisor incaricato dalla proprietà. Sullo sfondo, infatti, si è inserito l'imprenditore italo-americano Gregory Vaughn, fondatore di Stadio&Co e protagonista di un progetto da circa 250 milioni di euro per la riqualificazione e la gestione del San Nicola e dello stadio della Vittoria. Per Leccese, l'interesse per l'impianto potrebbe riguardare anche la squadra: una possibile opportunità per la città, in una fase che il sindaco definisce in forte evoluzione.

La Filmauro, unica partecipante al bando per la nuova concessione quinquennale, ha intanto chiesto l'accesso agli atti della proposta americana. Una mossa che potrebbe preludere a un contenzioso e a un eventuale ricorso al Tar, con possibili conseguenze sul progetto. Lo riporta Repubblica.