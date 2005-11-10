Marino: "A Udine multavamo chi non si impegnava con l'italiano, a Runjaic serviva l'interprete..."

Pierpaolo Marino, ex direttore tecnico dell'Udinese, è tornato a parlare dei friulani nel corso dell'intervista fatta al Messaggero Veneto, nella quale ha spiegato di approvare la scelta di nominare Paolo Zanetti come nuovo allenatore: "È bravo, sa come si gioca in Serie A e mi è piaciuto il discorso che ha fatto sulla lingua italiana. Ai miei tempi per chi non si impegnava volavano le multe, ora Pozzo aveva bisogno dell'interprete per parlare con Runjaic".

Critiche velate al tecnico tedesco

Zanetti avrà sicuramente molto da correggere e a ribadirlo è proprio lo stesso Marino, che però non individua grosse carenze nei singoli. Il dirigente infatti ha dato la colpa alla disorganizzazione della fase difensiva per i troppo gol subiti, lasciando intendere di non essere rimasto colpito dal lavoro fatto da Runjaic: "Il nuovo allenatore saprà riportare gli equilibri giusti".