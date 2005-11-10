Marino ricorda Juary: "Più di un fratello. Continua a lanciare le tue caramelle in Paradiso"
Luca Bargellini
Com'era facile attendersi la scomparsa di Juary, attaccante brasiliano che negli anni '80 ha vestito in Italia le maglie di Avellino, Inter, Ascoli e Cremonese, ha generato un'ondata di commozione e di reazioni.
Una di queste è quella di Pierpaolo Marino, decano dei dirigenti sportivi italiani, che nel 1980 portò il brasiliano allora 21enne in Irpinia:
"Caro Juary, sei stato per me più di un fratello - ha scritto tramite il suo profilo X. Il nostro primo acquisto di uno straniero. Mi accompagnavi ogni mattina con i tuoi messaggi di Benedizione ed io ero felice sapendo che c’eri. Oggi il vuoto che lasci nel mio cuore é davvero incolmabile e ti prego continua a lanciare le tue caramelle anche in Paradiso come facevamo prima delle partite dell’ Avellino nella rete avversaria. Per sempre con me caro Jujù"
Caro Juary, sei stato per me più di un fratello. Il nostro primo acquisto di uno straniero. Mi accompagnavi ogni mattina con i tuoi messaggi di Benedizione ed io ero felice sapendo che c’eri. Oggi il vuoto che lasci nel mio cuore é davvero incolmabile e ti prego continua a lanciare le tue caramelle anche in Paradiso come facevamo prima delle partite dell’ Avellino nella rete avversaria. Per sempre con me caro Jujù ❤️— Pierpaolo Marino (@PierpaolMarino) November 27, 2026