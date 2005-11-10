Com'era facile attendersi la scomparsa di Juary, attaccante brasiliano che negli anni '80 ha vestito in Italia le maglie di Avellino, Inter, Ascoli e Cremonese, ha generato un'ondata di commozione e di reazioni.

Una di queste è quella di Pierpaolo Marino, decano dei dirigenti sportivi italiani, che nel 1980 portò il brasiliano allora 21enne in Irpinia:

"Caro Juary, sei stato per me più di un fratello - ha scritto tramite il suo profilo X. Il nostro primo acquisto di uno straniero. Mi accompagnavi ogni mattina con i tuoi messaggi di Benedizione ed io ero felice sapendo che c’eri. Oggi il vuoto che lasci nel mio cuore é davvero incolmabile e ti prego continua a lanciare le tue caramelle anche in Paradiso come facevamo prima delle partite dell’ Avellino nella rete avversaria. Per sempre con me caro Jujù"