Bari, all'incontro fra Marino e il comitato dei garanti ci sarà anche un legale della Filmauro
Tommaso Maschio
Pierpaolo Marino non si presenterà da solo per incontrare il comitato dei garanti per discutere del futuro del Bari. Il direttore generale biancorosso, nonostante sia alle prese da giorni con l'influenza, ha fatto sapere di non voler rinviare un incontro tanto atteso dalla piazza, dalla tifoseria e anche dall'amministrazione comunale. Al suo fianco, come rivela Telebari.it, ci sarà un legare della Filmauro, la società della famiglia De Laurentiis proprietaria del club pugliese.
I temi dell'incontro
Al centro della discussione il futuro societario del club biancorosso con questo confronto che arriva a quattro mesi dalla PEC inviata al sindaco Vito Leccese da parte di Luigi De Laurentiis nella quale veniva formalizzato l’impegno a rispettare le condizioni indicate dal Comune per favorire la cessione del club, indicando i vari passaggi da seguire. Il comitato dei garanti proverà a capire come si sta procedono in ottica 30 giugno 2028, data di scadenza della multiproprietà. Sul tavolo della discussione la nomina di un advisor che segua l’eventuale cessione e l’istituzione di una data room nella quale far confluire i dati sensibili della società. Un incontro secretato, ma il tempo stringe. Servono risposte concrete.