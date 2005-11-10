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Barletta, ufficializzato lo staff tecnico: Paci rinnova e guiderà i biancorossi anche nel 2026/27

Barletta, ufficializzato lo staff tecnico: Paci rinnova e guiderà i biancorossi anche nel 2026/27 TUTTOmercatoWEB
© foto di Gennaro Masi
Alessandra Stefanelli
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Alessandra Stefanelli
Oggi alle 09:49Serie C
Confermato l'allenatore con un nuovo contratto biennale, mentre vengono ufficializzati anche vice, preparatore atletico e allenatore dei portieri.

Il Barletta prosegue nel segno della continuità e ufficializza lo staff tecnico della Prima Squadra in vista della stagione 2026/27. Dopo il ritorno tra i professionisti, il club biancorosso ha deciso di confermare Massimo Paci, che ha firmato un nuovo accordo biennale per proseguire il progetto avviato lo scorso anno.

Il nuovo staff tecnico

Accanto al tecnico ci sarà Vincenzo Lanotte, che ricoprirà il ruolo di viceallenatore. Cambia invece il preparatore atletico: Mauro Balestrini, già vice di Paci nella passata stagione, assume il nuovo incarico dopo le esperienze maturate con Lumezzane e Forlì. Continuità anche per la preparazione dei portieri, con la riconferma di Daniele Cilli, che si appresta a vivere la sua sesta stagione consecutiva in biancorosso.

Nel comunicato ufficiale, il Barletta ha inoltre ringraziato Claudio Capacchione, preparatore atletico nell'ultima stagione, e Giuseppe Forlano, assistente preparatore atletico, per il contributo fornito nel percorso che ha riportato la società tra i professionisti. Con la definizione dello staff tecnico, il Barletta compie un altro passo nella programmazione della nuova stagione, puntando sulla stabilità e sulla continuità del lavoro svolto negli ultimi mesi.

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