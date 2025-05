Ufficiale Campobasso, Figliomeni il nuovo Ds. La panchina va a Zauri: ufficializzato lo staff

La lunga telenovela è adesso finita, perché il Campobasso ha annunciato il nuovo Direttore Sportivo e il nuovo tecnico: il primo sarà Giuseppe Figliomeni, reduce dall'avventura in Serie D con la Gelbison, dove ha ricoperto il ruolo di uomo mercato, mentre in panchina siederà Luciano Zauri, che avrà come vice Stefano Lucchini. Non è stata resa nota la durata del contratto dell'allenatore, mentre il neo dirigente rossoblù ha firmato un accordo biennale.

Ecco la nota relativa al primo: "

"Il Campobasso FC ha affidato l’incarico di direttore sportivo a Giuseppe Figliomeni, che ha firmato un contratto biennale con la società rossoblù.

Nato a Reggio Calabria nel 1987, Figliomeni è al suo terzo incarico dirigenziale dopo il ritiro dal calcio giocato avvenuto nel 2023, al termine di una lunga carriera da difensore centrale tra Serie B e Serie C. La sua ultima esperienza, alla guida dell’area tecnica del Gelbison, si è conclusa positivamente e ha attirato su di sé l’interesse di diversi club. La sua scelta, però, è ricaduta sul Campobasso: un progetto ambizioso, una piazza calda e passionale, dove Figliomeni è pronto a portare il proprio contributo di competenza, serietà e visione".

Fa eco quella relativa al tecnico: "Una nuova firma, una nuova visione, una nuova ambizione. Il Campobasso FC affida la guida tecnica della prima squadra a Luciano Zauri, che dal 1° luglio 2025 sarà ufficialmente il nuovo allenatore rossoblù per la stagione 2025-2026 del campionato Serie C Now.

L’accordo, siglato oggi – 28 maggio – con contratto a efficacia differita, è il frutto di una sintonia costruita con lucidità e convinzione insieme al presidente Matt Rizzetta. Non una scelta di comodo, ma una dichiarazione d’intenti: dare al Campobasso una guida forte, competente e carismatica, in grado di plasmare una squadra identitaria, coraggiosa e mai doma, pronta a battersi su ogni campo senza abbassare lo sguardo.

Ad affiancare mister Zauri ci sarà Stefano Lucchini come allenatore in seconda. [...] Il nuovo staff tecnico si completa con l’arrivo di Emerico Pellegrini come preparatore atletico e Daniele Lanza come preparatore dei portieri".