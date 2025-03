Ufficiale Catania, risolto il rapporto con Lodi: non sarà più il 'brand ambassador' del club

Dopo un anno e mezzo termina la prima esperienza da dirigente di Francesco Lodi con quel Catania con cui ha scritto pagine indimenticabili di storia in quattro momenti diversi della sua carriera: dai grandi campionati in Serie A passando per quelli in Serie C fino al ritorno in Serie D per trascinare nuovamente fra i professionisti il club etneo prima di chiudere la propria carriera da calciatore. Per lui 239 presenze e 54 reti con il Catania e un legame che non potrà mai spezzarsi neanche dopo questo nuovo addio. A comunicare la separazione è stato il club sui propri canali ufficiali:

Catania Football Club rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il brand ambassador Francesco Lodi.

L’ex calciatore rossazzurro spiega: “Ringrazio la società per avermi dato la possibilità di partecipare alla rinascita del calcio in questa città, alla quale sono profondamente legato. La mia scelta di concludere il rapporto professionale con due anni d’anticipo rispetto alla scadenza prevista è dettata esclusivamente da motivi familiari. Con il cuore, sarò sempre al fianco del Catania”.

Il Presidente Rosario Pelligra aggiunge: “Per il nostro club, Ciccio Lodi è stato importante e sarà sempre un amico: all’uomo e al professionista, auguriamo semplicemente il meglio”.