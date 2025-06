Ufficiale Livorno, Alessandro Formisano è il nuovo allenatore. Presentato da Joel Esciua

vedi letture

Arriva l'ufficialità della nomina del nuovo tecnico del Livorno per la stagione del ritorno fra i professionisti del club toscano.

"Alessandro Formisano è il nuovo allenatore dell’U.S. Livorno 1915 - si legge nella nota diffusa dalla società amaranto -. Presentato in un’atmosfera da lui definita “paradisiaca”, con lo splendido scenario dei Bagni Tirreno di Livorno, Formisano ha ricevuto l’abbraccio della società e della città. Ad accoglierlo, il presidente Esciua insieme a tutti i vertici amaranto, una terrazza gremita di tifosi e autorità: il sindaco Luca Salvetti, il delegato CONI Giovanni Giannone e il simbolo amaranto Andrea Luci".

ALESSANDRO FORMISANO, LA BIO - Nato a Napoli il 10 novembre 1990 ha mosso i primi passi da allenatore nel settore giovanile della Casertana nella stagione 2015-2016. Successivamente è approdato al Benevento, dove ha guidato la formazione Under 17 fino al 2020, ottenendo risultati convincenti che lo hanno portato a salire ulteriormente di livello. Nel 2020 è stato scelto per allenare la Primavera del Perugia, incarico che ha mantenuto per tre stagioni. A novembre 2023, in seguito alla sconfitta del Perugia contro l’Arezzo, il presidente Santopadre gli ha affidato la prima squadra. A soli 33 anni, Formisano è diventato così il tecnico più giovane del calcio professionistico italiano. Sotto la sua guida, il Perugia ha chiuso il campionato 2023-2024 al quarto posto, ma l’avventura si è interrotta nell’ottobre successivo, dopo la sconfitta contro il Milan Futuro, che ha portato al suo esonero. Dopo un breve periodo di inattività, durato appena due mesi, Formisano è stato scelto dalla Pianese per sostituire Fabio Prosperi. Alla guida del club toscano, alla prima esperienza in Serie C, ha centrato uno storico approdo ai playoff, arrendendosi solo al Pescara, poi promosso in Serie B.