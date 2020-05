Dg Fermana sui protocolli: "Chi ci dà le risorse e avere centri sportivi dove rispettarli?"

Fabio Massimo Conti, dg della Fermana, ha espresso la sua posizione in merito alla possibile ripresa del campionato di Serie C in antitesi con quanto espresso dall’Assemblea di Lega Pro: "I medici in questa categoria non sono come quelli della Serie A, che vengono pagati profumatamente per fare quello - spiega al Corriere Adriatico - Non lavorano 24 ore su 24 per una squadra ma hanno ambulatori ed altre situazioni. Sicuramente ora i club di C devono pensare al calcio in un altro modo e quindi potenziare l'aspetto sanitario, così come ci saranno altre tipologie di allenamento. Chi ci dà le risorse per ovviare ai costi dei protocolli e avere centri sportivi dove rispettarli?"