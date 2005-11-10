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La Folgore Caratese è pronta a tornare alla Sportitalia Arena. Via libera delle autorità

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 21:49Serie C
16.10.2026 21:49Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

La Folgore Caratese è pronta a tornare alla Sportitalia Arena.

La Commissione Provinciale di Vigilanza del Comune di Carate Brianza, riunitasi in data 15 ottobre per esaminare la documentazione presentata dal club, ha dato esito positivo, al termine delle verifiche effettuate anche attraverso il sopralluogo presso l’impianto sportivo.

Il parere favorevole da parte del Comune di Carate Brianza consente alla società di riabbracciare il proprio pubblico in casa, già in occasione della 10ª giornata del campionato di Serie C.

L’appuntamento è fissato per domani, sabato 17 ottobre alle ore 17:30, per Folgore Caratese-Treviso alla Sportitalia Arena, tornando così a disputare tra le mura amiche il nostro impegno casalingo.

Un ritorno importante per la squadra e per tutto l’ambiente biancazzurro, pronto a ritrovare il calore dei propri tifosi in una sfida che segna l’esordio in casa, in Serie C, per la Folgore Caratese.

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